Cecè Barretta alla festa patronale di San Ferdinando, il sindaco Gaetano, “rinata capacità turistica e ricettiva”

Non una festa Patronale come le altre, il cui clima di crescente entusiasmo comincia da oggi a sentirsi a San Ferdinando, quella ai cui effetti culturali e sociali contribuisce con un sostegno senza precedenti l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Luca Gaetano.

Non c’è solo la cura dell’intero patrocinio economico per l’evento clou della parte civile dei festeggiamenti, in programma sabato sera in piazza Nunziante, tra gli indirizzi che la Giunta ha voluto dare in questa occasione, ma anche la gratitudine verso chi ha contribuito ad arrichire il programma realizzando un intero weekend di socialità e intrattenimento. Un programma sobrio ma variegato nei gusti, distribuito in ben quattro giorni, pensato per esaltare la devozione religiosa avvicinando ai momenti di fede un pubblico di ogni età e di ogni provenienza territoriale.

Così, il concerto del 30 maggio del popolarissimo artista Cecè Barretta – promosso dal Comune per le ore immediatamente successive alla solenne processione della Statua del Santo – è destinato, con il richiamo dell’appuntamento che di fatto valorizza l’ormai aperta stagione della “festa di piazza” nella Piana di Gioia Tauro – a catalizzare l’attenzione dei fan del celebre artista calabrese, pronti ad approfittare della rinata capacità turistica e ricettiva diventata l’impronta tangibile dell’attualità sanferdinandese.

«Quattro anni di collaborazione con la Parrocchia, non burocratica ma sentita nel superiore interesse a rinverdire una Festa a cui la comunità è giustamente legata – commenta il sindaco Luca Gaetano – hanno fatto crescere la consapevolezza dell’utilità, economica oltre che culturale, di coniugare il doveroso rispetto della devozione popolare con il ruolo propulsivo dell’aggregazione fra le persone per esaltare il nostro paese come bella vetrina e luogo piacevole. Un lavoro che prosegue a partire dallo storico rilancio dell’arenile che la nostra Amministrazione ha ottenuto. Ecco perché nel dare il benvenuto a quanti in questi giorni, grazie alle nuove occasioni offerte dalla Festa, continueranno a considerare San Ferdinando destinazione gradita per il loro svago su una costa incantevole, desidero ringraziare quanti hanno partecipato al varo di un programma davvero speciale, concependo la venerazione al Re Spagnolo come traccia di un’identità storica straordinaria che non vogliamo disperdere, facendola germogliare di anno in anno per la sua capacità di farci aprire al mondo nell’esaltazione di quella disponibilità che la collettività già sperimenta grazie agli effetti del vicino porto». Tanti i momenti ludici ideati intorno all’evento di sabato organizzato dal Comune, e declinati in un programma dal titolo coinvolgente – “Casette In Festa”, riprendendo il nome dell’antico villaggio da cui nacque San Ferdinando – a partire dal pomeriggio di giovedì, con i giochi per i bambini, proseguendo domani venerdì 29 dalle 14.00 con la Fiera e in serata lo spettacolo musicale dedicato agli anni ’90, per finire poi domenica 31 con il raduno di auto d’epoca sempre in piazza Nunziante.

Importante anche il programma allestito dalla Parrocchia che, insieme con le solennità religiose, offre a cittadini e visitatori momenti ludici e di intrattenimento all’insegna della convivialità.

“Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito ad estendere e arricchire quanto organizzato dal Comune con il concerto di Barretta, aiutandoci a recuperare identità e memoria nel segno dello svago e di quella atmosfera delle feste di piazza che da bambini ci faceva sognare. E’ sempre apprezzabile lo sforzo gratuito, volontario e disinteressato di chi si spende per il benessere degli altri e per la crescita della comunità. Noi abbiamo deciso di puntare sul recupero della tradizione investendo da quattro anni nella Festa di San Ferdinando ma senza l’aiuto del volontariato si sarebbe visto ben poco. Un ringraziamento particolare all’assessore Stilo per l’impegno profuso e la determinazione nel raggiungere gli obiettivi, la sua collaborazione è preziosa e grazie alla passione che ci mette le intenzioni diventano realtà.”