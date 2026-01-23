Serra San Bruno: Valeria Giancotti candidata a Sindaco. Una sintesi autorevole tra esperienza politica e amore per il territorio

Prende forma una proposta politica solida e condivisa per il futuro di Serra San Bruno. Al termine di un proficuo confronto tra diverse anime della città, la figura di Valeria Giancotti è stata individuata come sintesi unitaria e candidata a Sindaco.

Una scelta nata dalla volontà di unire soggetti che, da tempo, operano attivamente sul territorio, dimostrando con azioni concrete di saper valorizzare le risorse locali e affrontare con determinazione le criticità della comunità.

Un’alleanza tra esperienza e competenza

Il progetto politico poggia su basi solide, garantite dalla presenza di figure di comprovata esperienza amministrativa. Al tavolo, che ha inteso ufficializzare la candidatura,hanno partecipato il consigliere comunale Vito Regio con il suo gruppo di riferimento da cinque anni sempre presente nella propria minoranza e nell’assise cittadina , e il già Sindaco della città Bruno Rosi, oggi responsabile territoriale dell’UDC.

Il contributo di queste figure è stato ritenuto fondamentale per la stesura di un programma elettorale che non sia solo una lista di intenti, ma un piano d’azione fattibile e lungimirante. L’esperienza amministrativa dell’ avv Vito Regio che quotidianamente da cinque anni è’ stato presente all’ attività politico/amministrativa sul territorio e il gia’Sindaco Bruno Rosi che da anni lavora incessantemente su una figura di novità e di rappresentatività per la Città di Serra San Bruno, sara’ il valore aggiunto, atto a garantire alla città una guida sicura e una visione politica di ampio respiro.

La candidatura di Valeria Giancotti ha generato un clima di profondo entusiasmo tra i presenti. Tra le adesioni di rilievo spicca quella di Lucia Rachiele, già prima Presidente del Consiglio comunale, che ha confermato il suo sostegno mossa dal consueto e spassionato amore per il territorio serrese.

Accanto ai profili più esperti, il progetto ha registrato l’adesione convinta di numerosi giovani serresi a testimonianza della validità di un progetto che vuole aprire alle nuove generazioni e ad energie fresche, la cui presenza e’ indispensabile nella costruzione di un futuro condiviso per questo territorio attuando dinamiche politiche alternative a quelle attuali.