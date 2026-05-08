Sequestrato maxi deposito abusivo di rifiuti speciali in Calabria, in un’area da 500 mq

Un’area di circa 500 metri quadrati circa interessata da un deposito non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi è stata sequestrata dai militari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Crotone nel Comune di Crotone. Nel corso delle continue attività finalizzate alla prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale e sotto il coordinamento della Procura di Crotone guidata da Domenico Guarascio i militari della Capitaneria di porto – Guardia Costiera hanno ispezionato un’attività commerciale adibita a vendita/riparazione pneumatici costituita da un capannone industriale, da un’area esterna attigua ricoperta da pavimentazione industriale oltre ad un’ulteriore area asservita composta da nudo terreno. Nel corso delle attività ispettive i militari, dopo un iniziale controllo documentale riguardante il possesso dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e le verifiche eseguite sul registro di carico/scarico rifiuti dell’attività commerciale, hanno accertato la presenza, sul nudo terreno, di un consistente quantitativo di pneumatici di autovetture e mezzi pesanti di varie dimensioni, quantificati in circa 750 metri cubi, depositati a diretto contatto con il terreno e privi di adeguate coperture, per un quantitativo di gran lunga superiore a quello limite fissato per legge dal Testo Unico in materia Ambientale. L’area è stata pertanto posta sotto sequestro ed il titolare dell’attività commerciale è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi; sono state altresì impartite a carico del titolare dell’attività le previste prescrizioni in materia ambientale che, qualora ottemperate, consentiranno la risoluzione delle irregolarità ambientali accertate.