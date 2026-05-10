DOMOTEK, APPUNTAMENTO CON LA STORIA, OGGI GARA DUE A BELLUNO

Domenica 10 maggio 2026 è un giorno che può entrare di diritto nella storia dello sport della città di Reggio Calabria.

La Domotek Volley, dopo aver vinto gara 1 al Palabenvenuti, con il risultato di 3-1 vuole chiudere la serie e festeggiare uno storico “triplete”, ovvero la promozione in Serie A2 che si andrebbe ad aggiungere al Trionfo nella Del Monte Coppa Italia e nella Supercoppa Del Monte.

Sotto rete alle ore 18.

Belluno in gara uno ha dimostrato di essere un team forte e preparato e che, nonostante la vittoria amaranto la serie sia apertissima.

Marsili al Palleggio, la forza di Corrado e Loglisci,il libero Hoffer ma non solo sono giocatori tosti e proveranno a pareggiare i conti nella serie.

Dal canto suo, la Domotek, vuole dimostrare la propria forza, anche lontano da Reggio Calabria.

In caso di sconfitta amaranto, il team di mister Antonio Polimeni avrà un’altra possibilità: l’eventuale gara tre già programmata per domenica 17 maggio 2026 al Palacalafiore, impianto, per quella data, nuovamente disponibile.

Sfida molto difficile da decodificare.

Belluno ha dimostrato di essere una squadra tosta e ben allenata cedendo il passo solo per alcuni dettagli nella gara che ha aperto la serie.

La Domotek,invece, con la forza dei propri giocatori più rappresentativi, da Saitta a Laganà, da Presta a De Santis, da Lazzaretto all’Mvp Zappoli ha tutte le carte in regola, come fatto anche in semifinale di Coppa Italia di sbaragliare il fattore campo dei veneti.

A Reggio Calabria c’è una città che sogna: tantissimi tifosi reggini presenzieranno e tiferanno Domotek andando a creare, ormai come da abitudine, un vero e proprio muro amaranto per sospingere i propri beniamini.

Arbitrano i signori Barbara Manzoni e Fabio Sumeraro.

La gara verrà trasmessa in diretta dalla Vhv Arena di Belluno sul canale YouTube di Lega Volley.