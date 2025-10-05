Se continua il trend delle ore 12,00 nella città di Reggio Calabria, ci sarà un boom di votanti. A mezzogiorno il 10,18% oltre 3 punti in più rispetto al 2021



Se continua con questo trend ci sarà un boom di votanti a Reggio Calabria, il 10,18% contro il 7, 12% del 2021. Insomma oltre il 3% in più.

Il dato ufficiale dell’affluenza al voto per le elezioni regionali registrato alle ore 12 in provincia di Reggio Calabria segna un aumento rispetto alla precedente tornata elettorale. Nelle 676 sezioni della provincia ha infatti votato il 7,64% degli elettori rispetto al 6,93% del 2021.

Un forte aumento si registra sia a Caulonia che a Gioiosa, probabilmente a causa della presenza di candidati locali. A Caulonia sono candidati il consigliere regionale uscente di Forza Italia Salvatore Cirillo e l’ex sindaco Caterina Belcastro nella lista Democratici Progressisti. A Gioiosa Ionica è candidato in Allenza Verdi e Sinistra l’ex sindaco Salvatore Fuda.

Nello specifico a Caulonia alle 12 ha votato il 7,47% degli aventi diritto contro il 5,66 del 2021, mentre a Gioiosa il 7,63% contro il 5,33%.