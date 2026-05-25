Scuola. Piccolotti (Avs): Nel catanzarese due mense nuove realizzate con fondi PNRR inutilizzabili a causa della mancanza di personale. Il governo blocca il tempo pieno: interrogazione di Avs. Il caso in Parlamento

Nel comune calabrese di Simeri Crichi, grazie ai fondi del PNRR sono state realizzate due mense scolastiche che rischiano di restare inutilizzate per la mancanza del personale necessario ad attivare il tempo pieno nelle rispettive scuole primarie.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs.

Una volta avviati i lavori per la realizzazione delle due nuove mense – prosegue la deputata rossoverde della Commissione Cultura alla Camera – è stato reso noto all’amministrazione comunale di Simeri Crichi che non sarebbe stato possibile avviare il tempo pieno nelle scuole, anche se il numero degli alunni era congruo, a causa della riduzione delle risorse per il reclutamento del personale scolastico; dunque nonostante si sottolinei sempre che “almeno il 40% delle risorse debba essere destinato a candidature proposte da parte di enti locali appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno, in cui il tempo pieno e il servizio ristorazione nelle scuole è più carente, il Ministero blocca l’attivazione di ben due mense in un comune del profondo sud, gravato da una endemica dispersione scolastica; nonostante il comune stesso si sia impegnato a redigere i necessari progetti, a partecipare ai bandi, ad ottenere le risorse necessarie e a rispettare il cronoprogramma della realizzazione, gli alunni delle primarie di Simeri Crichi non potranno usufruire di questo fondamentale servizio.

Ho depositato interrogazione al Ministro dell’Istruzione e al Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, vogliamo garanzie che intervengano con urgenza per permettere il normale funzionamento delle due mense. A pagare il prezzo di questa incapacità – conclude Piccolotti – non possono essere le bambine e i bambini di un territorio già fragile.