Il riconoscimento è stato conferito dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia durante la XXI^ edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico

Tre dipendenti del Gruppo Callipo ricevono il “Premio Fedeltà al Lavoro”

Il riconoscimento è stato conferito dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia durante la XXI^ edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico.

Tre dipendenti del Gruppo Callipo sono stati insigniti del prestigioso Premio Fedeltà al Lavoro, assegnato in occasione della XXI^ Edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico promosso dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 23 maggio, presso il Teatro Politeama di Catanzaro, alla presenza di rappresentanti istituzionali, imprenditori e lavoratori del territorio.

Il riconoscimento celebra l’impegno costante, la professionalità, la dedizione di lavoratori e imprese che, con il proprio contributo, favoriscono la crescita economica e sociale del territorio.

Il riconoscimento va a tre dipendenti Callipo: Lucia Vittorio di Lamezia Terme con 37 anni di servizio, La Porta Pietro e Cascia Fortunato di Pizzo con rispettivamente 35 e 26 anni di servizio, segnalati dall’azienda per il forte senso di appartenenza, la passione e la serietà professionale dimostrata in tutto il lungo percorso lavorativo maturato.

Con la loro esperienza e il loro esempio, i premiati rappresentano un punto di riferimento per le nuove generazioni di lavoratori e testimoniano i valori di affidabilità, competenza e dedizione che caratterizzano il Gruppo Callipo.