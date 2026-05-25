Aurora Foti conquista il bronzo a Uno Mattina in Famiglia su Rai1

Di Fameli Foti Rosa

Una giornata speciale per la giovane artista calabrese Aurora Foti, che domenica 24 maggio 2026 ha conquistato il 3° posto nella finale del contest televisivo “Canta che ti Passa”, all’interno di Uno Mattina in Famiglia su Rai1. La puntata si è aperta con un’ampia introduzione dell’esperta di musica Federica Gentile, che ha raccontato la storia del brano scelto da Aurora: una canzone del 1932, musica di Ettore Petrolini e testo di Alberto Simeoni. Riportata al successo nel 1970 al Festival di Sanremo da Nino Manfredi. Un pezzo storico, complesso, ricco di sfumature linguistiche e interpretative, e soprattutto in dialetto romano: una sfida non semplice per una giovane calabrese. Aurora ha proposto una versione nuova e personale, trovando un equilibrio sorprendente tra jazz, tradizione e gusto nazional-popolare. Si è calata nel personaggio con naturalezza, mostrando carisma, espressione e una notevole presenza attoriale, conquistando giuria e pubblico. A valutare le esibizioni una giuria di alto profilo: le giornaliste Maria Dal Monte e Veronica Dal Bosco, la storica giornalista e presentatrice Rai Monica Setta, il Colonnello Francesco Laurenzi e l’esperta musicale Federica Gentile. La giuria ha sottolineato la difficoltà del brano e la sfida linguistica. Monica Setta ha evidenziato come Aurora sia riuscita a restituire una versione credibile, personale e carismatica, “quasi da vera romana”, assegnandole un voto 10. Dal Monte e Dal Bosco hanno apprezzato anche la cura scenica, dai dettagli come il microfono vintage alla voce perfettamente adatta al brano. Il voto compatto della giuria ha portato Aurora sul podio. A guidare la puntata, come sempre, i giornalisti Rai Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini e Monica Setta impeccabili nel ritmo e nella conduzione. La performance di Aurora si è distinta per: maturità vocale, presenza scenica, cura interpretativa, rispetto della tradizione, taglio jazz moderno e raffinato. Una combinazione che ha incantato i telespettatori e le ha permesso di conquistare la medaglia di bronzo. Un percorso Rai di alto livello. Il cammino di Aurora all’interno del programma è stato seguito da uno staff Rai altamente specializzato. Fondamentale il lavoro del suo coach Francesco M. Marcucci, che l’ha formata per quasi un anno, donandole un taglio professionale, radiofonico e televisivo in pieno stile Rai. Un contributo prezioso è arrivato anche dai registi Cristina Cilli e Riccardo Nisini, che hanno costruito per Aurora una fotografia televisiva intima, elegante e di profilo alto, perfettamente in linea con gli standard Rai. Esibizioni curate nei dettagli, destinate a diventare materiale prezioso per le Teche Rai e punto di riferimento per le future apparizioni dell’artista. In questo periodo la giovane polistrumentista ha inciso il suo primo LP. Il singolo Sfigato, che dà il titolo all’intero album, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano, Premio Esibizioni Live 2024, è diventato un videoclip nel 2026 grazie alla Fondazione Estro Musicale di Milano, ed è presente sulla pagina YouTube della Fondazione. Per lei hanno suonato professionisti del settore come Amedeo Bianchi, A. Canini e F. Cristaldi. Giovedì 21 maggio Aurora ha eseguito Sfigato negli studi Rai di Saxa Rubra, dove il brano è stato lanciato a livello nazionale su Rai Isoradio da Alma Manera. Ma torniamo alla puntata di Uno Mattina in Famiglia di oggi, dove la Calabria ha brillato. Il pubblico ha ricambiato con affetto e stima, inviando centinaia di foto, messaggi e apprezzamenti sui social per la giovane artista palmese. Un risultato che va oltre il podio: è la conferma di un talento che sa farsi amare. Aurora Foti torna a casa con un bronzo dal valore enorme, frutto di studio, dedizione e identità artistica. Un traguardo eccellente per una giovane che sta costruendo passo dopo passo un percorso solido e credibile. Oggi il 3° posto. Domani ne siamo certi nuove soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. La puntata è disponibile su RAI Play, nella sezione Uno Mattina in Famiglia.