AIGA COSENZA APRE IL DIBATTITO SUL FUTURO DELL’AVVOCATURANELL’ERA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

AIGA COSENZA APRE IL DIBATTITO SUL FUTURO DELL’AVVOCATURA

NELL’ERA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La Sezione guidata dal Presidente Giuliano Arabia riunisce istituzioni, università e avvocatura in un grande

momento di confronto sul futuro della professione forense nell’era dell’Intelligenza Artificiale.

Una riflessione alta, attuale e destinata a incidere profondamente sul futuro della professione

forense. È questo il senso dell’importante iniziativa promossa dalla Sezione AIGA di Cosenza,

guidata dal Presidente Giuliano Arabia, che venerdì 29 maggio 2026 porterà nell’Aula 9 del

Tribunale di Cosenza il convegno dal titolo “Il futuro dell’Avvocatura nell’era dell’IA: tra

innovazione, deontologia e responsabilità”.

Un appuntamento che si annuncia tra i più significativi non solo a livello locale, capace di mettere

al centro una delle questioni più delicate e decisive del nostro tempo: l’impatto dell’Intelligenza

Artificiale sull’esercizio della professione, sulla tutela dei diritti, sui modelli organizzativi degli

studi legali e sui principi deontologici che regolano il ruolo dell’Avvocato nella società

contemporanea.

AIGA Cosenza continua così a distinguersi per capacità di visione, qualità delle iniziative

formative e per il forte spirito aggregativo, promuovendo momenti di confronto che coinvolgono

istituzioni, università, avvocatura e mondo dell’innovazione tecnologica in un dialogo aperto e

concreto sulle sfide del futuro.

Non un semplice convegno, ma un vero tavolo di confronto, nato dalla consapevolezza che

l’Avvocatura sia oggi chiamata a governare il cambiamento senza subirlo, preservando il valore

umano della professione anche nell’era della trasformazione digitale.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti dell’avvocatura, del mondo accademico

e delle professioni, a conferma della centralità del tema affrontato e della capacità della Sezione

bruzia di costruire reti istituzionali e culturali di alto profilo.

Ad introdurre e moderare i lavori sarà il Presidente AIGA Giuliano Arabia. Previsti, tra gli altri, i

saluti istituzionali del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza Claudio De

Luca, del Professore Franco Ernesto Rubino – Ordinario di Economia Aziendale e Direttore del

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria – di Ornella Nucci,

Coordinatrice della Consulta delle Associazioni Forensi di Cosenza, e di Giovanna Zampogna,

Coordinatrice AIGA Calabria.

Di particolare rilievo anche il parterre dei relatori, con gli interventi del Professore Andrea

Tagarelli, Ordinario di Ingegneria Informatica presso l’Università della Calabria, del Presidente

della Camera Penale di Cosenza Roberto Le Pera, della Consigliera del Consiglio Distrettuale di

Disciplina Rosa Masi e di Valerio Zicaro, componente della Commissione ministeriale per il

nuovo Codice dei Contratti Pubblici e Professore a contratto di diritto amministrativo presso

l’Università della Calabria. Previsto inoltre un focus tecnico-operativo curato da Lorenzo Maccione,

Sales Manager Sud Italia di Lexroom.

L’evento gode del patrocinio e della collaborazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Cosenza, dell’Università della Calabria e del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche,

di AIGA Nazionale, del Coordinamento AIGA Calabria, della Consulta delle Associazioni

Forensi di Cosenza, della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli”, della Fondazione Scuola

Forense della Provincia di Cosenza, di ELSA Cosenza e di Lexroom, a testimonianza della

rilevanza istituzionale e culturale dell’iniziativa.

Il convegno, attualmente in corso di accreditamento presso il COA di Cosenza per il riconoscimento

di 3 crediti in deontologia, si svolgerà venerdì 29 maggio alle ore 16 presso il Tribunale di

Cosenza.

In una fase storica in cui il rapporto tra diritto, tecnologia ed etica professionale impone riflessioni

sempre più profonde, AIGA Cosenza sceglie dunque di stare al centro del dibattito, confermando

una visione moderna, dinamica e culturalmente autorevole dell’Avvocatura del futuro.