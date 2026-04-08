Schifani “I commenti positivi di chi ha utilizzato il Sicilia Express sono la migliore risposta alle polemiche. Il solco è tracciato” / Video

PALERMO (ITALPRESS) – “I commenti positivi di chi ha utilizzato il Sicilia Express sono la migliore risposta a quei pochi che fanno polemica sterile pur di guadagnarsi un Like o il titolo di una breve. Continueremo a batterci per favorire la mobilità da e verso la Sicilia, il solco è tracciato, non ci fermeremo”. Lo dice in un video su Facebook, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“È dall’inizio di questa legislatura che ci battiamo contro il caro voli, contro il caro prezzo dei mezzi di trasporto per consentire ai nostri ragazzi che lavorano al nord e ai nostri parenti anziani di venire in Sicilia, la loro terra. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto ricorsi all’Antitrust, adesso in questi anni siamo intervenuti con nostri fondi regionali per consentire sconti fino al 50% per i siciliani che vogliono raggiungere la Sicilia. Bene, continueremo su questo percorso. In questi giorni abbiamo attivato il nuovo treno pasquale che ha consentito a tanti ragazzi di poter raggiungere i loro familiari”, aggiunge il Presidente Schifani.

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