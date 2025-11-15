Sangue sulle strade in Calabria. Muore un 27enne schiantandosi contro il muro di un edificio. Lascia la moglie e una figlioletta

Un giovane di 27 anni, Francesco Lauro, operaio del posto, è morto in un incidente stradale avvenuto nello scalo di origliano. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale il giovane viaggiava si si è schiantata contro il muro di un edificio: le cause sono in via di accertamento. Sul posto un’ambulanza del 118 e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. La vittima lascia la moglie e una figlioletta