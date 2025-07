San Giovanni in Fiore, la Sindaca Succurro porge gli auguri ad Azione e a Graziano

«Auguri ad Azione e al suo Consigliere regionale Giuseppe Graziano. Quando nascono sul territorio nuove associazioni e nuovi partiti è sempre un fatto positivo. Significa che la partecipazione politica è viva e che cresce il desiderio di incidere nello sviluppo della comunità».

Lo dichiara la Sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, a proposito della presentazione in città del gruppo politico di Azione, avvenuta lo scorso sabato 5 luglio.

«La politica – sottolinea Succurro – si distingue se è costruzione, dialogo e senso del bene pubblico. Per questo saluto con favore l’impegno di Azione e del Consigliere Graziano, con cui abbiamo già avuto modo di lavorare dalla stessa parte nell’interesse dei territori. In Provincia e in Regione abbiamo dimostrato che intesa e collaborazione producono ottimi risultati. Sono certa che potremo fare altrettanto bene anche nella nostra città».

«San Giovanni in Fiore vive ormai una stagione nuova, fondata sulla volontà di innovare, di includere e di lasciarsi definitivamente alle spalle i fallimenti del passato. In questo cammino, ogni energia positiva è importante e Azione – conclude Succurro – è senz’altro una forza politica attenta, responsabile e credibile».