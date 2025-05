San Fili, Approvato Piano comunale Protezione civile e finanziato progetto di digitalizzazione

Ancora un’azione di crescita da parte del Comune di San Fili. La possibilità di offrire alla cittadinanza delle tattiche mirate a migliorare gli standard qualitativi verso la gestione delle emergenze. Partendo da questo presupposto, infatti, nei giorni scorsi, il Consiglio comunale ha approvato il Piano comunale di emergenza di Protezione civile, strumento essenziale per la prevenzione, la gestione e la risposta tempestiva alle emergenze naturali e climatiche. Dunque, uno strumento necessario ad accrescere in tempo ordinario la consapevolezza del rischio, organizzare le risorse umane e strumentali disponibili, “costruire” capacità e professionalità, oltre che a garantire il raccordo tra diverse amministrazioni ed enti, sulla base di una strategia condivisa. Si tratta di un lavoro frutto di un concreto impegno dell’Amministrazione guidata dalla sindaca, Linda Cribari, che ha fortemente creduto nella necessità di dotare il territorio di un piano moderno, operativo e vicino ai cittadini. Il Piano è stato elaborato con il determinante contributo dell’assessore arch. Antonio Romeo e del responsabile dell’Area Urbanistica ing. Eduardo Gabriele Amerise, in collaborazione scientifica con lo spin-off Sigmawater dell’Università della Calabria.

“Il Piano di Protezione civile è molto più di un documento tecnico – ha commentato Prima cittadina – è un progetto di comunità, che punta sulla prevenzione, sull’informazione e sulla capacità di reazione. Abbiamo voluto uno strumento concreto – ha aggiunto l’avvocato Cribari, aggiornato e soprattutto partecipato, perché ogni cittadino fosse consapevole e preparato nella gestione delle emergenze”. Il Piano, conforme alle linee guida regionali, prevede: l’analisi dettagliata dei rischi del territorio; l’organizzazione operativa della struttura comunale di protezione civile; procedure d’intervento rapide e coordinate; strumenti digitali di informazione per i cittadini, tra cui l’App San Fili. Non basta. A rafforzare quest’azione, il Comune di San Fili ha ottenuto un finanziamento di €16.500 dalla Regione Calabria, nell’ambito del programma Pr Calabria Fesr Fse+ 2021/2027, per la digitalizzazione del Piano di Protezione civile e per fornire alla cittadinanza informazioni tempestive e competenze pratiche per affrontare le emergenze. Un investimento che valorizza la tecnologia al servizio della sicurezza pubblica e della consapevolezza collettiva.

Il Piano sarà presto disponibile sul sito istituzionale del Comune. “Con questa duplice azione, approvazione e digitalizzazione, San Fili – ha evidenziato la sindaca Cribari – si conferma un Comune all’avanguardia, che investe con decisione sulla resilienza, sulla prevenzione e sulla protezione dei propri cittadini e si distingue come modello di buona amministrazione, responsabilità e visione, offrendo ai propri cittadini una protezione civile efficace, inclusiva e orientata al futuro”. (Fonte: Comune di San Fili / Comunicazione: Studio di Sociologia e comunicazione Dott. Antonio Iapichino).