Rosarno, Gruppo Polaris, “L’estate avventurosa dei rosarnesi. Cittadini senz’acqua ma il sindaco galleggia”

Come si legge sulla Gazzetta di oggi, il Consorzio di bonifica UNICO è sull’orlo del fallimento per gli enormi debiti mai valutati dal Presidente della Regione Occhiuto e dal suo Commissario.

C’è il rischio di un enorme fallimento che potrebbe coinvolgere pesantemente la nostra agricoltura.

Nel frattempo la Sorical, altra perla del Presidente Occhiuto, ha già fatto mancare l’acqua nelle case dei Rosarnesi.

L’amministrazione si tira fuori dalle responsabilità ma la realtà dei fatti ci dice la Sorical prende l’acqua dai pozzi di Rosarno e poi ci lascia all’asciutto. Senza che né Cutrì né i suoi assessori obiettino niente se non tirarsi fuori con scuse infantili ed offensive.

Nel frattempo il campo sportivo rimane off-limit per i tifosi per l’assenza di del parere della Commissione Comunali per gli spettacoli. Commissione che il Sindaco- per danneggiare la squadra- non ha nemmeno convocato.

Invece nel Palazzetto dello sport- anch’esso senza agibilità- l’Amministrazione ha tenuto ben due manifestazioni : il 28 dicembre 2025 per l’intestazione con molte centinaia di persone e l’8 marzo – presente la Parlamentare Europea Princi- con meno persone.

Ma su questo Prefettura e Magistratura tacciono: abbiamo segnalato al Prefetto ed alla Procura tale diversità di comportamento ma dopo 90 giorni , non abbiamo ancora risposta.

Gli strumenti di controllo del Consiglio Comunale vengano ignorati e la stessa Giunta Comunale è depotenziata stante il fatto che le assessore sono spesso “presenti” ( si fa per dire) da remoto: cioè se ne stanno a casa.

Anche quando il Sindaco tenta di fare una cosa buona , come i 25 Aprile, lo fa a largo GRAZIANI il fascista viceré dell’Abissinia , assassino di migliaia di abissini e di monaci cristiani, uccisi con il gas, a cui qualche solerte Podestà fascista intestò quel luogo ma che poi nessun sindaco del dopoguerra di destra o comunista , pensò di togliere quell’intestazione.

Tra questi anche Cutrì che galleggia si problemi ma non ne risolve uno.