Container con materiale militare a Gioia Tauro, il Pd Calabria: “Urge chiarezza su carichi, autorizzazioni e destinazioni”

Il Pd Calabria interviene sulla notizia di un possibile transito, nel porto di Gioia Tauro, di container con materiale destinato a uso militare diretto in Israele e chiede un immediato accertamento dei fatti da parte delle autorità competenti. “Urge trasparenza su quanto sta accadendo. Il porto di Gioia Tauro – si legge in una nota del Pd Calabria – è un’infrastruttura strategica per l’economia regionale e nazionale, che deve operare nell’assoluto rispetto delle norme italiane ed europee, soprattutto in presenza di traffici sensibili”. Il partito sollecita il governo, le autorità portuali e tutti gli organismi di controllo a fornire chiarimenti puntuali sulla natura dei materiali, sulle autorizzazioni rilasciate e sulla destinazione finale dei carichi. “È indispensabile – prosegue la nota – fugare ogni dubbio. Il porto di Gioia Tauro non può essere esposto a opacità o ambiguità che rischiano di comprometterne la credibilità internazionale e la funzione di snodo logistico di primo piano nel Mediterraneo”. Il Pd Calabria ribadisce l’esigenza di rispettare sempre le normative vigenti in materia di esportazione di armamenti e dei principi del diritto internazionale, in un contesto globale segnato da tensioni e conflitti che inducono ad agire con responsabilità e prudenza. “Chiediamo che venga fatta luce al più presto. La Calabria – conclude il Pd Calabria – ha diritto alla trasparenza, alla legalità e alla tutela delle proprie risorse”.