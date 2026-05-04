Reportage di Graziano Tomarchio scopriamo “Nostos”, un documentario nato allo IED di Milano che esplora la Calabria Grecanica. VIDEO

Si è concluso oggi con l’esame finale il corso TLC (Telecomunicazioni) iniziato a dicembre 2025 che ha formato e specializzato 16 nuovi volontari del Comitato di Taurianova in Telecomunicazioni e Radiocomunicazioni CRI.Il corso svolto con lezioni sia teoriche che pratiche in modalità online e di presenza , ha visto la partecipazione di docenti esperti quali, […]