Reportage di Graziano Tomarchio scopriamo “Nostos”, un documentario nato allo IED di Milano che esplora la Calabria Grecanica. VIDEO
Mag 04, 2026 - redazione
Lo spopolamento e la forza di chi resta. Nel reportage di Graziano Tomarchio scopriamo “Nostos”, un documentario nato allo IED di Milano che esplora la Calabria Grecanica.
A Galliciano, tra silenzio e antiche tradizioni linguistiche, i giovani registi Gabriele Greco e Vincenza Gervasi hanno vissuto sul campo per filmare il concetto di “restanza”. Un viaggio emozionante prodotto dalla ABBO production tra le ferite e la bellezza di un territorio che non vuole sparire.
Vediamo le immagini.
Dettagli del Progetto
- Titolo: Nostos
- Regia: Gabriele Greco e Vincenza Gervasi
- Tema: La “restanza” nell’area grecanica calabrese
- Produzione: Progetto IED Milano in collaborazione con ABBO production