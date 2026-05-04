Approdo Calabria

Reportage di Graziano Tomarchio scopriamo “Nostos”, un documentario nato allo IED di Milano che esplora la Calabria Grecanica. VIDEO

Mag 04, 2026 - redazione

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Lo spopolamento e la forza di chi resta. Nel reportage di Graziano Tomarchio scopriamo “Nostos”, un documentario nato allo IED di Milano che esplora la Calabria Grecanica. 
A Galliciano, tra silenzio e antiche tradizioni linguistiche, i giovani registi Gabriele Greco e Vincenza Gervasi hanno vissuto sul campo per filmare il concetto di “restanza”. Un viaggio emozionante prodotto dalla ABBO production tra le ferite e la bellezza di un territorio che non vuole sparire. 
Vediamo le immagini.


Dettagli del Progetto

  • Titolo: Nostos 
  • Regia: Gabriele Greco e Vincenza Gervasi 
  • Tema: La “restanza” nell’area grecanica calabrese 
  • Produzione: Progetto IED Milano in collaborazione con ABBO production

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