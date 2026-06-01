Reggio Calabria, un confronto sul “fine vita” tra medicina, ricerca e società

Un confronto ampio e multidisciplinare sul tema del fine vita ha animato nei giorni scorsi un’iniziativa organizzata dall’Accademia delle Calabrie, Gioacchino Da Fiore”, a Reggio Calabria con il coinvolgimento di medici, ricercatori e rappresentanti del mondo istituzionale e culturale.

L’evento, promosso dall’ex primario di Oncologia di Reggio Calabria, il professor Pierpaolo Correale, ha riunito specialisti e professionisti della sanità con l’obiettivo di approfondire non solo gli aspetti clinici, ma anche quelli etici, sociali e relazionali legati alla fase finale della vita.



Nel corso degli interventi è emersa una visione del fine vita come processo complesso e non riducibile al solo dato biologico. Alcuni relatori hanno sottolineato come questa fase coinvolga dimensioni psicologiche, identitarie e sociali che richiedono un approccio integrato e attento alla persona nella sua globalità.

L’iniziativa ha posto l’accento sull’importanza di un equilibrio tra rigore scientifico e attenzione umana nella pratica medica, evidenziando come il percorso di cura non si esaurisca con l’intervento clinico, ma prosegua anche nel supporto al paziente e alla sua famiglia.

Particolare rilievo è stato dato al ruolo della comunicazione e della rete di sostegno, elementi considerati fondamentali per accompagnare i pazienti nelle fasi più delicate della malattia. L’approccio multidisciplinare è stato indicato come una delle possibili chiavi per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria.

Alla tavola rotonda hanno preso parte numerosi professionisti del settore medico e sanitario, oltre a rappresentanti di realtà associative e istituzionali. L’incontro è stato moderato dal giornalista Tonino Massara.

L’evento si è concluso con un momento conviviale e la consegna di riconoscimenti simbolici ai partecipanti, a suggello di una giornata di confronto dedicata a un tema complesso e centrale per la medicina contemporanea.