Taurianova, atto vandalico alle auto di Italo Rossi e del consigliere comunale Massimo Grimaldi la solidarietà del sindaco Mimmo Romeo

“L’Amministrazione Comunale ha appreso con profondo rammarico la notizia degli atti vandalici perpetrati ai danni del Consigliere comunale di minoranza Massimo Grimaldi e del dipendente comunale Francesco Italo Rossi.

Si tratta di episodi gravi e inaccettabili, che colpiscono non solo le persone direttamente coinvolte, ma anche i principi di convivenza civile nel nostro Stato di diritto che costituiscono il fondamento della nostra società .

Ogni forma di intimidazione, violenza o danneggiamento deve essere fermamente condannata e non può trovare alcuna giustificazione.

Tali comportamenti rappresentano un’offesa ai valori di legalità e rispetto

che devono guidare la vita pubblica e civile.

L’Amministrazione Comunale esprime la piena solidarietà al Consigliere Massimo Grimaldi e al dipendente Francesco Italo Rossi, manifestando loro piena vicinanza umana e istituzionale per quanto accaduto.

Nel confidare nel lavoro delle autorità competenti affinché sia fatta piena luce sull’accaduto e vengano individuati i responsabili, rinnoviamo la nostra ferma condanna per questi vili gesti e il nostro impegno a difesa dei principi di legalità che devono caratterizzare la vita di tutta intera la nostra comunità.”