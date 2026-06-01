A Taurianova due atti vandalici hanno danneggiato le vetture di un ex assessore comunale e di un dipendente comunale. Il primo, Massimo Grimaldi, ex assessore dell’ex sindaco Biasi hanno rigato l’automobile, mentre al secondo, dipendente comunale, Italo Rossi, hanno sfondato il vetro posteriore. Si tratta di due casi che non solo hanno turbato i diretti interessati, ma si spera che non ci siano altri episodi che potrebbero turbare la tranquillità di una comunità, nella speranza che le forze dell’ordine già in fase di indagini, assicurano alla giustizia i responsabili.

Sul fatto è intervenuto il Consigliere Comunale (ed ex candidato a sindaco) Raffaele Loprete che ha manifestato nel suo profilo social, manifestando la sua solidarietà ad entrambi e aggiungendo ancora, che “L’indignazione in questi casi deve essere totale, senza alcuna distinzione, affermata con forza e senza esitazione di alcun genere. Ho sentito la necessità, nell’immediatezza della divulgazione delle notizie, di sentire al telefono i due interessati, ai quali ho rappresentato la mia completa solidarietà e la totale vicinanza mia personale e dell’intero movimento politico al quale faccio riferimento”, e inoltre che, “Si tratta di episodi che appaiono gravi e intimidatori, che colpiscono non solo le persone direttamente coinvolte, ma anche il clima civile e democratico della nostra comunità”. (GiLar)