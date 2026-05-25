Reggio Calabria, 26 e 27 maggio Giornata del Made in Italy: cittadinanza e studenti ospiti del Comando Regione Carabinieri Forestale “Calabria”.

A Palazzo Zani esposizione a tema su Ambiente, Tecnologie, Tutela animali e Agroalimentare.

Martedì 26 e Mercoledì 27 maggio, Palazzo Zani, sede del Comando Regione Carabinieri Forestale “Calabria”, ospita studenti e cittadini per celebrare le Giornate del Made in Italy, manifestazione istituita nel 2023 dallo Stato italiano.

I Carabinieri Forestali accompagneranno i visitatori lungo un percorso espositivo che avrà a tema la Tutela Agroalimentare dei prodotti calabresi muniti del marchio di qualità, la Tutela dell’Ambiente delle Foreste e della Biodiversità regionale, la Tutela delle specie in via di estinzione (CITES), la Tutela degli Animali e le Tecnologie.

Alla manifestazione hanno collaborato l’Università Mediterranea di Reggio Calabria-Dipartimento di Agraria, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC), il Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria, i Carabinieri della Tutela Agroalimentare di Messina.

L’esposizione sarà un’occasione per gli studenti che, accompagnati dai militari del Comando, potranno seguire un percorso didattico alla scoperta del patrimonio naturale e delle eccellenze alimentari calabresi, delle tecnologie utilizzate dai carabinieri forestali per lo svolgimento delle attività operative di competenza, delle specie animali protette. Gli studenti potranno inoltre vivere una realtà virtuale grazie ai visori META-QUEST.

Previsto l’afflusso di circa 390 studenti reggini, degli Istituti scolastici “T. Campanella”, “Piria”, “Volta” e “Radice Alighieri”.