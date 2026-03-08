Referendum giustizia, Mario Oliverio: “Il partito democratico ha svenduto la sua storia politica, difendere i diritti dei più deboli dall’assalto di una parte minoritaria della magistratura “. VIDEO
Mar 08, 2026 - redazione
Le grandi conquiste civili dell’Italia – divorzio, aborto, Statuto dei lavoratori, Servizio Sanitario Nazionale – hanno visto protagonista il Partito Comunista Italiano e la sinistra riformista.
Nel 1988 la riforma del processo penale voluta da Giuliano Vassalli ha cancellato il modello inquisitorio del codice fascista introducendo il processo accusatorio.
Poi è arrivato il giusto processo con la riforma dell’Articolo 111 della Costituzione italiana.
Oggi quel percorso deve essere completato:
la Separazione delle carriere nella magistratura serve a garantire un giudice davvero terzo.
Votare SÌ al referendum significa difendere lo Stato di diritto.
Non è una battaglia conservatrice.
È una nuova conquista di civiltà.