Referendum giustizia, Mario Oliverio: “Il partito democratico ha svenduto la sua storia politica, difendere i diritti dei più deboli dall’assalto di una parte minoritaria della magistratura “. VIDEO

Le grandi conquiste civili dell’Italia – divorzio, aborto, Statuto dei lavoratori, Servizio Sanitario Nazionale – hanno visto protagonista il Partito Comunista Italiano e la sinistra riformista.

Nel 1988 la riforma del processo penale voluta da Giuliano Vassalli ha cancellato il modello inquisitorio del codice fascista introducendo il processo accusatorio.

Poi è arrivato il giusto processo con la riforma dell’Articolo 111 della Costituzione italiana.

Oggi quel percorso deve essere completato:

la Separazione delle carriere nella magistratura serve a garantire un giudice davvero terzo.

Votare SÌ al referendum significa difendere lo Stato di diritto.

Non è una battaglia conservatrice.

È una nuova conquista di civiltà.