

Il problema non è il frigorifero. È il carcere che non vogliamo vedere.

Vietare un frigorifero in cella perché “non c’è spazio” è una decisione che dovrebbe suscitare una domanda immediata: quanto sono diventate piccole le celle italiane se persino un frigorifero è considerato un lusso incompatibile con la vita quotidiana?

La risposta è sotto gli occhi di tutti, ma da troppo tempo si preferisce ignorarla.

Il sovraffollamento carcerario non è un’emergenza improvvisa. È una condizione strutturale che lo Stato conosce da anni e che continua a tollerare. Migliaia di persone vivono in spazi insufficienti, spesso condivisi con altri detenuti, tra caldo soffocante, scarsa ventilazione, servizi igienici inadeguati e assenza di qualsiasi reale privacy.

In quelle celle non vivono numeri. Vivono esseri umani. Vivono persone affette da gravi disturbi psichiatrici, tossicodipendenti, soggetti fragili, individui che si autolesionano e che avrebbero bisogno di assistenza, cura e percorsi di recupero. Invece vengono ammassati in condizioni che rendono ogni giorno più difficile conservare equilibrio, salute e dignità.

E allora il frigorifero diventa il simbolo di qualcosa di molto più grande.

Perché se lo spazio manca per un frigorifero, significa che manca già per le persone.

Se quelle stesse condizioni esistessero in una casa di riposo, in una comunità per minori, in una struttura sanitaria o in un dormitorio pubblico, scatterebbero ispezioni, sanzioni, denunce. I titoli dei giornali parlerebbero di scandalo. La politica invocherebbe interventi immediati.

Ma quando accade in carcere, il dibattito si riduce spesso a una sola domanda: se lo sono meritato?

È una domanda sbagliata.

In uno Stato di diritto nessuno viene condannato a vivere nell’umiliazione. Nessun giudice emette sentenze che prevedano il caldo insopportabile, la promiscuità forzata, la mancanza di condizioni igieniche adeguate o la compressione della dignità personale. La pena è la privazione della libertà. Tutto il resto è un fallimento dello Stato.

La verità che molti preferiscono non affrontare è che il modo in cui trattiamo i detenuti racconta chi siamo molto più di quanto racconti chi sono loro.

Uno Stato è forte quando fa rispettare la legge. Ma è davvero autorevole soltanto quando è il primo a rispettare i principi che la legge impone.

Per questo il problema non è il frigorifero.

Il problema è un sistema che considera normale ciò che normale non è. È un Paese che si indigna per le condizioni di vita ovunque, tranne che dietro le sbarre. È una politica che discute degli effetti senza affrontarne le cause.

E finché continueremo a considerare la dignità un privilegio da meritare anziché un diritto da garantire, il carcere resterà non solo il luogo in cui si sconta una pena, ma anche il luogo in cui lo Stato sconta la propria incoerenza.