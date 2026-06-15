Palizzi, inaugurata la sede del Circolo del Partito Democratico. Irto e Panetta: “Dal radicamento sul territorio e dal confronto con i cittadini riparte il futuro del Pd”

E’ stata inaugurata a Palizzi la sede del Circolo del Pd che ha visto crescere in maniera significativa le adesioni negli ultimi mesi. Un momento importante per la comunità democratica dell’area grecanica e per il rafforzamento della presenza del partito sul territorio.

All’iniziativa hanno preso parte il segretario metropolitano del Pd Giuseppe Panetta, il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Ranuccio, il senatore e segretario regionale del Pd Nicola Irto. Ad aprire i lavori, è stato il componente della direzione del Circolo Carmelo Panzera, il quale, nel corso del suo intervento, ha sottolineato come il nuovo circolo, rappresenti un punto di riferimento stabile per la partecipazione politica e civica del territorio.

«Questa sede – ha affermato Panzera – nasce per essere una casa aperta alla comunità, un luogo di confronto permanente sui problemi e sulle opportunità dell’area grecanica. Nei prossimi mesi lavoreremo alla costruzione di una piattaforma programmatica che metta al centro lo sviluppo delle risorse locali, la valorizzazione delle eccellenze produttive, a partire dal vino di Palizzi, il turismo sostenibile, il rilancio delle aree interne e progetti innovativi come l’albergo diffuso, indispensabili per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità per i giovani».

Per il segretario metropolitano Giuseppe Panetta «l’apertura di una nuova sede rappresenta un segnale importante di vitalità e partecipazione. Il Partito Democratico continua a investire sul radicamento territoriale perché è nei comuni, nei quartieri e nelle comunità che si costruisce una proposta politica credibile e vicina ai bisogni reali delle persone».

Il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Ranuccio ha evidenziato «il valore strategico dell’area grecanica per l’intero territorio metropolitano. Le zone interne non possono essere considerate periferie, ma risorse da valorizzare attraverso infrastrutture, servizi, sostegno alle attività produttive e politiche capaci di creare sviluppo e occupazione».

Nel suo intervento conclusivo, il segretario regionale Nicola Irto ha ribadito la necessità di rafforzare la presenza organizzata del Pd sul territorio.

«Il Pd – ha dichiarato Irto – deve ripartire dalle comunità, dall’ascolto e dalla presenza quotidiana. L’inaugurazione di una nuova sede non è soltanto un fatto organizzativo, ma un investimento politico sul futuro. Vogliamo un partito sempre più radicato, capace di interpretare i bisogni dei territori e di costruire insieme ai cittadini risposte concrete alle sfide dello sviluppo, del lavoro, dei servizi e della lotta allo spopolamento».

L’inaugurazione si è conclusa con un momento di confronto con iscritti, amministratori e cittadini, confermando la volontà del Pd di rafforzare la propria presenza nell’area grecanica e di costruire dal territorio nuove proposte per il futuro della Calabria.