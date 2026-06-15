SuperEnalotto, a Lamezia Terme ad un passo dal “6”: messo a segno un “5” da oltre 36mila

Il problema non è il frigorifero. È il carcere che non vogliamo vedere.Vietare un frigorifero in cella perché “non c’è spazio” è una decisione che dovrebbe suscitare una domanda immediata: quanto sono diventate piccole le celle italiane se persino un frigorifero è considerato un lusso incompatibile con la vita quotidiana?La risposta è sotto gli occhi […]