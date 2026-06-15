SuperEnalotto, a Lamezia Terme ad un passo dal “6”: messo a segno un “5” da oltre 36mila
Giu 15, 2026 - redazione
In Calabria sfiorato il “6” al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di venerdì 12 giugno 2026 a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro – presso la “Tabaccheria” di Nicola Isabella in Via del Mare, 80 – è stato centrato un “5” da 136.395,34 euro.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 16 giugno, sale a 179,6 milioni di euro.