Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro a Malta per promuovere la Sila

La Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, è a Malta per una missione istituzionale presso l’Ambasciata d’Italia, accompagnata dal vertice della Camera di Commercio italo – maltese, Enry Di Giacomo e da una rappresentanza di Assocultura Cosenza.

«Abbiamo incontrato – ha dichiarato la Presidente Succurro – l’Ambasciatrice Valentina Setta e il console Santo Purello, trovando grande disponibilità e un entusiasmo sincero per il nostro territorio.

Malta vive prevalentemente di turismo marino, ma guarda con interesse crescente alle destinazioni montane. Nulla di più naturale, allora, che proporre la Sila: altopiano che incanta 12 mesi all’anno, con le piste da sci di Camigliatello e Lorica, i nostri boschi, ‘la capitale’ San Giovanni in Fiore, i borghi autentici e le eccellenze enogastronomiche».

Durante l’incontro, sono state poste le basi per la sottoscrizione di protocolli d’intesa e l’avvio di scambi culturali e turistici tra il Cosentino e la Repubblica di Malta.

«Stiamo lavorando – ha aggiunto Succurro – per costruire un ponte stabile con questa realtà così vicina e affascinante. Abbiamo percepito un forte interesse verso la nostra montagna, in particolare per l’offerta invernale. È un’opportunità straordinaria di promozione per l’intero territorio silano, in cui crediamo e su cui continueremo a investire».

Nei prossimi mesi si definiranno i dettagli operativi dell’iniziativa, che vedrà coinvolti operatori culturali, le istituzioni locali e le imprese del settore turistico.