Progetto “GREENWAYS – Promozione di Itinerari Turistici e Sostenibili lungo la Fiumara Amendolea”

Da Sindaco del Comune di Roccaforte del Greco, sento il dovere e il piacere di rivolgere un ringraziamento sincero alla Commissione Straordinaria del Comune di Condofuri, nelle persone della Dott.ssa Antonia Maria Grazia SURACE e della Dott.ssa Maria Laura TORTORELLA, nonché al Collega e Sindaco del Comune di Roghudi, Pierpaolo ZAVETTIERI.

Questa mia nota vuole testimoniare il valore di una collaborazione che è andata ben oltre il semplice dovere d’ufficio, permettendoci di superare una fase di stallo procedurale ormai critica. Il progetto “GREENWAYS” nel tempo ha attraversato lunghi momenti di incertezza e un’inerzia che aveva portato al superamento del termine di gennaio 2025; una data che rappresentava l’ultima scadenza utile a seguito della complessa rimodulazione del finanziamento originario. Il mancato rispetto di quel termine, già frutto di una proroga decisiva, aveva fatto precipitare l’opera in un limbo pericoloso, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa delle risorse del “Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana” e la possibilità di dare risposte concrete al nostro territorio.

Grazie all’impegno dimostrato negli ultimi mesi, siamo finalmente riusciti a invertire la rotta, salvaguardando le risorse e recuperando, un investimento strategico che rischiava di andare perduto per sempre. Il cammino che abbiamo intrapreso insieme ha trovato i suoi punti di svolta in alcuni passaggi amministrativi fondamentali, a partire dal prezioso e tempestivo assenso formale garantito all’Ente capofila dai colleghi Sindaci dei comuni di Bova, Bova Marina, Roghudi e Roccaforte del Greco, atto che ha permesso di definire la necessaria cornice territoriale dell’intervento. Tale sinergia ha trovato ulteriore conferma nel ruolo propulsivo della Commissione Straordinaria di Condofuri che, assumendo con rigore la funzione di soggetto attuatore, ha impresso l’impulso decisivo per sbloccare l’iter. Con questa iniziativa, relativa ai Lotti n. 2 e 3 (Vucida, Portelle, Scafi), abbiamo trasformato un obiettivo che sembrava ormai compromesso in una realtà operativa, avviando ufficialmente le procedure di affidamento dei lavori per un importo complessivo di circa 1.400.000,00 Euro.

Si tratta di un traguardo di portata storica per la nostra area: la realizzazione di quest’opera permetterà di migliorare sensibilmente la viabilità che risale la fiumara Amendolea, agendo come un anello di congiunzione fondamentale tra la zona costiera e il cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Intervento, questo, che segue il precedente lavoro di collegamento, completandolo, dal centro abitato di Roccaforte del Greco alla Diga del Menta. Ente attuatore il comune di Roccaforte del Greco. Mettere in sicurezza questo tratto significa rendere finalmente fluido e dignitoso quel naturale asse “mare-monti” che finora scontava la precarietà dei collegamenti interni. È un segnale di attenzione che i nostri borghi aspettavano da troppo tempo e che getta le basi per un reale rilancio turistico e sociale dell’intera Area Grecanica.

Vedere le nostre Istituzioni collaborare con tale lealtà e concretezza, superando le sabbie mobili della burocrazia e i ritardi accumulati, è la prova tangibile che la sinergia tra Enti è l’unico strumento capace di produrre risultati reali per il bene della collettività.

Il Sindaco

Domenico PENNA