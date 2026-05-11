Comunali Taurianova. “Radici e Futuro” incontra i cittadini: tre appuntamenti pubblici per parlare del futuro di Taurianova

La lista Radici e Futuro, con Raffaele Loprete candidato sindaco, annuncia tre appuntamenti pubblici con i cittadini di Taurianova, San Martino e Amato.

Saranno occasioni di confronto diretto, aperto e concreto, pensate per parlare dei problemi reali della città, delle frazioni e dei quartieri, ma soprattutto per presentare una proposta politica seria, credibile e alternativa rispetto a chi ha amministrato in questi anni.

Gli incontri si terranno:

Sabato 16 maggio 2026, ore 18:00

Piazza Principe Umberto – San Martino di Taurianova

Sabato 16 maggio 2026, ore 19:00

Piazza Gagliardi – Amato di Taurianova

Domenica 17 maggio 2026, ore 19:00

Piazza Italia – Taurianova

Radici e Futuro porterà nelle piazze le proprie sette proposte concrete per Taurianova, costruite attraverso studio, ascolto e confronto con cittadini, professionisti, associazioni e realtà del territorio.

Non saranno semplici slogan elettorali, ma punti programmatici pensati per affrontare le questioni che pesano sulla vita quotidiana della comunità: servizi, tributi, frazioni, manutenzione, sport, giovani, sviluppo, trasparenza amministrativa e gestione responsabile delle risorse pubbliche.

«Abbiamo scelto di parlare alla città con chiarezza — dichiara la lista Radici e Futuro — perché Taurianova non ha bisogno dell’ennesima promessa generica, ma di una proposta seria, verificabile e concreta. Vogliamo spiegare ai cittadini da dove partiamo, quali problemi abbiamo davanti e quali soluzioni intendiamo mettere in campo».

La lista sottolinea inoltre che il percorso avviato da Raffaele Loprete nasce da una convinzione precisa: Taurianova può cambiare passo solo rimettendo al centro partecipazione, competenza e responsabilità.

«In questi anni troppe questioni sono rimaste sospese, troppe promesse sono state riproposte senza risultati adeguati. Noi vogliamo costruire un’alternativa vera, con i piedi dentro la realtà e lo sguardo rivolto al futuro».

Radici e Futuro invita tutta la cittadinanza a partecipare agli incontri pubblici.

Perché il futuro di Taurianova non si decide nei proclami, ma nelle piazze, davanti ai cittadini, assumendosi la responsabilità delle proprie idee.