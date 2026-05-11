Cambiamento ai vertici dell’ASP di Reggio Calabria: in arrivo un nuovo direttore generale

Il 23 maggio Lucia Di Furia lascerà la direzione generale dell’ASP di Reggio Calabria. Per garantire continuità, il suo ruolo sarà temporaneamente affidato alla dottoressa Berardi per 45 giorni, in attesa dei colloqui previsti il 22 maggio con i candidati che hanno presentato domanda per guidare l’azienda sanitaria.

La nomina del nuovo direttore generale sarà il frutto di un’attenta valutazione da parte del presidente della Regione Calabria, che sceglierà la figura più idonea per gestire una realtà complessa come quella dell’ASP reggina. La scelta non sarà semplice, considerando le numerose criticità presenti nel sistema sanitario locale.

Come noto, l’azienda sanitaria reggina presenta diverse problematiche: reparti mai attivati, carenze sia in termini di personale che di risorse, e una situazione complessiva delicata che richiede un manager di altissimo livello in grado di coordinare le strutture e i comitati che negli anni si sono battuti per la tutela della salute pubblica.

Un esempio significativo del lavoro di questi comitati è rappresentato dall’iniziativa del 16 gennaio, quando il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato all’unanimità una delibera per la sanità pubblica. C’è da aggiungere il grande risultato dell’approvazione dell’emendamento Polistena, partorito sotto i gazebo del comitato davanti l’ospedale cittadino. La proposta, frutto della collaborazione tra la leader del “comitato Spontaneo per la tutela della salute ” Marisa Valensise e il deputato Francesco Cannizzaro di Forza Italia, ha ricevuto il sostegno di tutti i parlamentari dell’arco costituzionale, rafforzando l’immagine della sanità pubblica nella regione.

Il nuovo direttore generale avrà il compito non solo di risolvere le criticità interne, ma anche di rafforzare la collaborazione con i comitati civici e proseguire il lavoro iniziato negli ultimi anni per garantire una sanità efficiente e vicina ai cittadini.

