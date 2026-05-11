Rottamazione-quinquies, Dup e bilancio approvati: il Pd al centrodestra: “Mesi di propaganda contro il Comune e poi l’assenza in aula quando si votano misure concrete per i cittadini”

La Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria interviene dopo l’approvazione in Consiglio comunale del Dup, del Bilancio di previsione 2026-2028 e del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (“rottamazione-quinquies”), attaccando l’atteggiamento del centrodestra cittadino e rivendicando il lavoro istituzionale portato avanti in questi anni per rimettere in ordine i conti del Comune.

“C’è un dato politico che più di tutti racconta quanto accaduto in aula. Per mesi il centrodestra ha costruito polemiche e propaganda sulla situazione economico-finanziaria del Comune e sulle misure relative alla rottamazione dei tributi, salvo poi non essere presente proprio nel momento in cui si approvavano provvedimenti concreti a favore dei cittadini. È il solito copione che vede tutti pronti a pontificare sui social e poi assenti quando c’è da assumersi responsabilità vere”.

“L’approvazione del Dup e del Bilancio di previsione rappresenta invece un passaggio importante per la città e conferma un risultato ormai evidente per tutti. Reggio Calabria oggi ha conti finalmente più solidi, una maggiore stabilità amministrativa e una credibilità istituzionale ricostruita dopo anni difficilissimi. Dietro questo risultato c’è un lavoro lungo, complesso e spesso silenzioso, portato avanti dal Consiglio comunale e dall’amministrazione con serietà e responsabilità, in una fase in cui la città usciva da condizioni finanziarie drammatiche e da un pesante squilibrio ereditato dal passato. Oggi gli strumenti di programmazione economico-finanziaria approvati dimostrano che quella strada era giusta. Occorreva prima risanare i conti per poter poi programmare investimenti, opere pubbliche, servizi e nuove opportunità per la comunità”.

“Le misure approvate sulla rottamazione-quinquies rappresentano inoltre un’opportunità concreta per tante famiglie e attività economiche reggine. I cittadini potranno regolarizzare la propria posizione tributaria con condizioni agevolate, attraverso la riduzione o cancellazione di sanzioni e interessi e la possibilità di rateizzare gli importi dovuti. Una scelta di equilibrio e buon senso che aiuta chi è in difficoltà e allo stesso tempo rafforza il rapporto corretto tra ente e contribuenti. In questi anni Reggio Calabria è passata dal rischio dissesto a una nuova fase di stabilità e programmazione. Oggi il lavoro svolto dal Consiglio comunale dimostra che la città può guardare avanti con basi finalmente più solide”.