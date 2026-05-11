Gioiosa Ionica – Deliese 0-1: gli amaranto volano in Eccellenza

DI CLEMENTE CORVO

La Deliese vola in Eccellenza. Ieri, allo stadio “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme, la squadra guidata da mister Andrea Parentela ha battuto il Gioiosa Ionica per 1 a 0 nella finale play-off promozione e conquista il salto di categoria. Direzione di gara affidata all’arbitro Simone Biondo.

La rete decisiva è arrivata al 30′ del primo tempo con Petricci, bravo a sbloccare una gara tiratissima e molto combattuta in campo. Pubblico delle grandi occasioni sugli spalti. Tanti i tifosi arrivati sia da Gioiosa Ionica che da Delianuova per spingere i propri beniamini in una giornata che valeva una stagione. Vista la presenza di pubblico di Delianuova ieri a Lamezia Terme e vista la popolazione di Delianuova, si può dire che quasi tutta Delianuova era a Lamezia Terme: una città svuotata che in tarda sera è stata ripopolata con grande tripudio. Presenti allo stadio “D’Ippolito” anche il presidente della FIGC Calabria, dottor Saverio Mirarchi, e il vicepresidente Domenico Luppino. Ottima la prestazione dell’arbitro Simone Biondo e della terna arbitrale.

Da evidenziare i grandi sacrifici fatti quest’anno dalla società della Deliese. Giocatori e staff tecnico hanno dovuto allenarsi per tutto il campionato a Palmi e disputare tutte le gare casalinghe sempre a Palmi, visto che lo stadio di Delianuova è in fase di completamento. Un’annata da pendolari che rende ancora più grande il valore di questa promozione.

Nel primo tempo uno scontro fortuito di gioco ha causato momenti di panico in tutto lo stadio per il grave infortunio subito dal giocatore Aquino Davide del Gioiosa Ionica. Immediatamente soccorso, il ragazzo è stato assistito sul campo dal medico della Deliese, il dottor Domenico Fedele, e poi trasportato direttamente in ospedale a Lamezia Terme. Da parte di tutta la redazione i migliori auguri per una pronta guarigione a Davide.

Ancora una volta la presenza di un medico e di un’autoambulanza in un campo di calcio si sono rilevate indispensabili e determinanti. Questo deve essere il modo di operare in tutte le partite.

Al triplice fischio finale è esplosa la festa del popolo di Delianuova. Cori, bandiere, fumogeni amaranto e lacrime di gioia hanno invaso il settore occupato dai tifosi della Deliese a Lamezia. Poi il rientro in città e la notte non è bastata: Delianuova si è riversata in piazza, caroselli di auto, clacson e canti fino all’alba. Una festa grande, attesa, meritata.

Un giusto merito alla squadra di Delianuova che per tutto il campionato è stata protagonista e ha visto la vetta della classifica. Complimenti anche al Gioiosa Ionica per la bella prestazione disputata a Lamezia Terme: ha onorato la finale play-off fino all’ultimo pallone, uscendo a testa altissima.

Per quanto riguarda il Gioiosa Ionica, già domenica prossima potrebbe riscattare la sconfitta subita ieri. Giocherà infatti la finale play-off del girone B contro il San Nicola Chiaravalle sul proprio campo a Roccella Ionica. La squadra vincente approderà direttamente in Eccellenza senza dover fare l’ulteriore spareggio con la vincente dell’altro girone, il girone A dei play-off. Questo perché la salvezza della Vibonese permette ad entrambe le vincenti del girone A e del girone B di approdare direttamente in Eccellenza.

La redazione di Approdo Calabria formula alla Deliese gli auguri per la vittoria del campionato. Delianuova torna in Eccellenza. E lo fa con una comunità intera alle spalle.