Polistena inaugura il Palazzo della Cultura: il 13 giugno 2026

Sabato 13 giugno 2026, alle ore 12:00, il Comune di Polistena inaugurerà ufficialmente il Palazzo della Cultura, nuovo spazio pubblico dedicato alla conoscenza, alla lettura, all’arte, alla memoria e all’innovazione. L’iniziativa segna l’apertura di un luogo destinato a diventare punto di riferimento per la comunità, per le scuole, per le associazioni e per tutti i cittadini che credono nel valore della cultura come motore di crescita civile e sociale.

Alla cerimonia inaugurale parteciperanno le istituzioni locali e, in qualità di ospite d’onore, Massimo Bray, Direttore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, già Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo. Il Palazzo della Cultura ospiterà la biblioteca, spazi dedicati ad attività, artistiche e culturali, gallerie e spazi espositivi, oltre ad ambienti multimediali e una sala AR/VR, pensati per coniugare memoria, sapere e nuove tecnologie.

Il messaggio di riscatto civile e sociale è chiaro, un palazzo prima dimora dei nobili e dei podestà diventa una casa del popolo, al servizio di tutti.

Il programma del 13 giugno è arricchito da diversi appuntamenti culturali.

Alle 17:00 si terrà il seminario “La storia geologica, terremoti del 1783 e rischio sismico in Calabria”, con il prof. Gino Mirocle Crisci di Unical – Fondazione Cultura e Innovazione.

Alle 18:30 è prevista Art Walking – Passeggiata culturale, in collaborazione con l’associazione Un Posto di Calabria, con tappe tematiche curate dalla storica dell’arte Laura Mileto e dalla Kiwi Cooperativa Impresa Sociale. La passeggiata permetterà di scoprire luoghi di Polistena come casa Jerace, inaugurata qualche anno fa, nella quale dimorano diverse opere d’arte della donazione degli eredi Jerace.

Alle 20:30 si procederà con l’accensione dell’illuminazione perimetrale del Palazzo della Cultura, mentre alle 21:00 la giornata si concluderà con lo spettacolo teatro/canzone “1861 – La brutale verità”, a cura della compagnia teatrale CarMa.

L’operatività del palazzo sarà graduale, nei prossimi giorni si procederà a trasferire alcuni importanti uffici proprio per rendere il palazzo vivo ogni giorno, affinchè ciascun cittadino possa usufruire delle opportunità messe a disposizione. Con l’apertura del Palazzo della Cultura, Polistena compie un passo importante nel rafforzamento della propria identità culturale e nella valorizzazione del patrimonio artistico collettivo, mettendo al centro saperi, conoscenza e partecipazione.