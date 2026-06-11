Salvatore Tosto, 10 edizioni da record al Torneo Interforze: targa speciale per l’uomo che rappresenta la Guardia di Finanza di Gioia Tauro con correttezza e passione

Di CLEMENTE CORVO

Martedì scorso, durante le premiazioni della finale del dodicesimo Torneo Interforze di calcio a 5 al “San Leonardo” di Palmi, un momento a parte è stato riservato a Salvatore Tosto, finanziere in servizio a Gioia Tauro.

Tra i vari riconoscimenti consegnati, a Tosto è andata una targa speciale per la partecipazione a ben 10 edizioni del Torneo Interforze. Un traguardo che è un vero record nella storia della manifestazione organizzata dalla Delegazione FIGC di Gioia Tauro presieduta da Antonio Pisano. Dieci volte in campo, dieci volte esempio di attaccamento, spirito di squadra e amore per questo torneo.

Un riconoscimento giusto e meritato nei confronti di un appassionato di calcio vero. Perché Salvatore Tosto nelle varie edizioni ha dato sempre esempio di grande sportività. Mai una parola fuori posto, mai un gesto scorretto, solo agonismo sano e rispetto per avversari e arbitri. E non solo al Torneo Interforze: Tosto ha partecipato con la stessa dedizione anche ad altri diversi tornei, portando in giro con grande merito i colori della Guardia di Finanza di Gioia Tauro.

Tra le autorità presenti alle premiazioni c’era anche il il capitano della compagnia Guardia di finanza di Palmi Nicola Iorio. Un segnale importante di vicinanza delle forze dell’ordine allo sport che unisce le istituzioni al territorio.

Ma la targa di ieri premia anche l’uomo che Salvatore Tosto è ogni giorno. Un finanziere che svolge il proprio lavoro quotidiano con grande correttezza, con grande disponibilità e con grande rispetto verso le istituzioni. Qualità che traspaiono anche quando scende in campo: serietà, impegno, senso del dovere. La stessa cifra che mette nel suo servizio.

Dieci edizioni sono la prova di una fedeltà rara. Salvatore Tosto è diventato un punto di riferimento per il Torneo Interforze, un volto che tutti conoscono e stimano. Un atleta e un servitore dello Stato che unisce la divisa alla passione, dimostrando che sport e istituzioni possono camminare insieme.

Grazie Salvatore. Per le 10 edizioni giocate, per l’esempio dato, per il modo in cui rappresenti la Guardia di Finanza di Gioia Tauro. La targa di martedì è solo un piccolo segno di una stima che è molto più grande.