Pazienti ricoverati in terapia intensiva per caso Boutolino. Ecco il bollettino medico N.4

ELEZIONI REGIONALI 5 E 6 OTTOBRE REGIONE CALABRIA NORMATIVALegge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. (BURC n. 2 del 1 febbraio 2005, supplemento straordinario n. 7 del 9 febbraio 2005. I consiglieri da eleggere sono 30 (più il Presidente) gli assessori sono stati […]