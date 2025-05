Palmisano e Tridico (M5S): “inaccettabile quanto accade al pronto soccorso di Cosenza”

“Sono inaccettabili le storie di ordinaria disperazione che ci giungono in questi giorni dal pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza. Gente lasciata su barelle o su poltrone per ore e giorni. Un sistema sanitario in tilt che continua ad abbandonare le fasce più deboli della popolazione. E nel Mezzogiorno d’Italia queste disfunzioni sono sempre più frequenti”. Lo dichiarano in una nota congiunta gli europarlamentari del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano e Pasquale Tridico. “Comprendiamo bene tutte le difficoltà legate all’assenza di medici, infermieri e operatori socio-sanitari – proseguono – che anzi vanno ringraziati per il loro impegno quotidiano, nonostante condizioni di lavoro spesso segnate da precarietà e carenze strutturali. Ma è inaccettabile che i problemi della politica e delle aziende sanitarie ricadano ancora una volta sui cittadini, spesso fragili e vulnerabili, costretti a vivere veri e propri incubi in luoghi che dovrebbero invece garantire cura e assistenza. Questa precarietà assistenziale si riflette anche sulle famiglie, lasciate nell’angoscia e nell’incertezza per ore o giorni nelle sale d’attesa”. “Quanto accade a Cosenza – concludono – è purtroppo solo l’ennesimo esempio di un Mezzogiorno abbandonato, dimenticato dalle istituzioni centrali e da politiche sanitarie miopi e incapaci di garantire equità e dignità a tutti i cittadini, indipendentemente dal territorio in cui vivono. Serve un cambio di rotta urgente e strutturale, anche a livello europeo, per colmare questo intollerabile divario”.