Ospedale di Polistena, il direttore generale Lucia Di Furia rischia di essere portata a processo dopo la diffida del comitato per la tutela della salute firmato da oltre 2400 persone

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Carissimi cittadini,

nella giornata di domani giungerà a scadenza il termine dei 30 giorni concessi all’ASP di Reggio Calabria per fornire riscontro alla diffida trasmessa un mese fa, sottoscritta da oltre 2400 cittadini e da diversi Sindaci della Piana.

A oggi non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale: un silenzio istituzionale grave e ingiustificato, che integra una condotta omissiva non più tollerabile. Per tale ragione, nella prossima settimana procederemo con una delegazione,alla presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Nella mattinata odierna siamo venuti ulteriormente a conoscenza ,pur avendone già contezza,del mancato utilizzo effettivo dei posti letto in alcuni reparti. A fronte di una dotazione strutturale pari a 20 unità, da oltre due anni se ne attivano stabilmente 15, con un massimo di 16.

Tale compressione risulta aggravata dal fatto che una quota di stanze è stata impropriamente sottratta alla degenza per essere adibita a deposito durante i lavori delle sale operatorie, oggi verosimilmente ultimati: ne consegue l’immediata necessità di sgombero e ripristino funzionale di tali ambienti.

Ancora più grave è la sottoutilizzazione dei posti disponibili: in taluni reparti si registra un’occupazione media di appena 9 /10 pazienti, ben al di sotto della già ridotta capacità operativa. Una circostanza che si pone in palese contraddizione con l’esistenza di liste d’attesa abnormi, tali da indurre un numero crescente di cittadini a rinunciare alle cure.

Quanto descritto configura una gestione inefficiente e distorsiva delle risorse sanitarie, con diretta incidenza sulla tutela del diritto alla salute. Si impongono interventi immediati, il pieno ripristino della capacità ricettiva e una radicale discontinuità amministrativa.

Non arretreremo,sappiatelo.