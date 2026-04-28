Oppido Mamertina, convegno sui nuovi temi per la prevenzione delle malattie tumorali

Si terrà domenica 10 maggio, a partire dalle ore 15, presso la nuova sala del Cinema Teatro di Oppido Mamertina, organizzato dall’associazione per la Tutela dei Diritti dei Malati Oncologici di Roma, A.DI.MO, un convegno sui nuovi temi per la prevenzione delle malattie tumorali. Il convegno, rivolto in particolare alla popolazione, si occuperà della prevenzione primaria e secondaria dei tumori in relazione ad alcune alterazioni genomiche e ad alcune mutazioni.

A dirigere i lavori il Prof. Francesco Cammareri che ha voluto fortemente il convegno a Oppido – paese che gli ha dato i natali – per comunicare i risultati delle nuove frontiere per la prevenzione e la cura oncologica.

“Oggi – spiega Cammareri – l’oncologia prevede un nuovo approccio: iniziare la terapia in relazione alle mutazioni genomiche, alle mutazioni genetiche che si riscontrano nel tumore asportato. Queste ricerche si effettuano sul tessuto prelevato, sul tumore asportato, ma anche attraverso un prelievo del sangue. C’è la cosiddetta biopsia liquida, attraverso la quale possiamo individuare alterazioni molecolari che ci indirizzano verso una diagnosi precisa e quindi anche verso una terapia”. Si parla di tipizzazione della cura, di un’oncologia mirata, individualizzata e quindi con risvolti positivi. Ci sono vantaggi sia in termini di riduzione degli effetti collaterali sia, soprattutto, di una terapia più indirizzata verso le alterazioni genetiche che riscontriamo nel tessuto tumorale. Non solo immunoterapia, ma anche nuove molecole, soprattutto molecole che utilizziamo già da tempo in oncologia ma che, alla luce di questi dati, possiamo impiegare in maniera più mirata. Parliamo di anticorpi monoclonali, parliamo soprattutto di terapie mirate, quindi con meno effetti collaterali. Questo rappresenta un grosso passo avanti, perché ci sono innovazioni e novità molto interessanti per la diagnosi e la cura dei tumori “.

Ad affiancare il Prof. Cammareri ci saranno il Prof. Vincenzo Laffaioli già direttore UOC di oncologia medica dell’ IRCS Pascale di Napoli, che parlerà di Microbiologia Intestinale.

Il dott. Vincenzo Quagliarello, Specialista in Patologia Clinica Ricercatore all’ICRS Pascale di Napoli, si occuperà del contributo della Ricerca Scientifica in Oncologia.

A seguire il dott. Massimiliano Boccuzzi, Direttore dell’UOC Chirurgia Generale dell’ospedale di Frascati, che affronterà il tema: Epidemiologia, Diagnosi Precoce e Chirurgia di Elezione nel Carcinoma Mammario.

Il dott. Francesco Battaglia, Dir. UOC Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale S.M.Goretti di Latina, relazionerà su Epidemiologia, Familiarità, Screening dei tumori della Sfera Genitale Femminile.

Infine, il Prof. Francesco Cammareri, Prof. a contratto PTV Università Tor Vergata e La Sapienza di Roma, che concluderà i lavori con una relazione su: Oncologia che cambia: dalla Ricerca alla Medicina Personalizzata.

A moderare il convegno saranno chiamati il dott. Giuseppe Zampogna, il dott. Pasquale Iozzo e il dott. Antonino Coco.