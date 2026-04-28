Mille chilometri a piedi da Bologna a Terranova Sappo Minulio, il cammino di due fratelli “per grazia ricevuta”

Mille chilometri a piedi “per grazia ricevuta”. La storia di due fratelli di origine calabrese residenti ad Anzola, Nunzio e Massimo Malivindi, che hanno organizzato un pellegrinaggio di 1.000 km a piedi partendo da Bologna (Santuario della Madonna di San Luca) fino a Terranova Sappo Minulio (Santuario del Santissimo Crocifisso) in Calabria. La motivazione di questo viaggio nasce come ringraziamento per la guarigione della sorella Carmela da un tumore al seno. Ma anche come segno di solidarietà ovvero sostenere la ricerca e la prevenzione attraverso la fondazione Komen Italia.

Il percorso sarà un cammino di 15 giorni che attraversa l’Italia, simbolicamente unendo il Nord e il Sud in un “ponte tra fede, sport, salute e solidarietà”. Si parte per il pellegrinaggio il 1° maggio e i due fratelli saranno seguiti da un camper di supporto tecnico per tutta la durata del tragitto.