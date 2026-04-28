Ritrovato il 32enne disperso a Stilo, aveva perso l’orientamento al termine di un’escursione

Persona dispersa ritrovata a Stilo

Nella serata di ieri, alle ore 20:50 circa, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria sono intervenute nel comune di Stilo per la ricerca di una persona dispersa di 32 anni.

L’uomo aveva contattato il NUE 112 dopo aver perso l’orientamento al termine di un’escursione, non riuscendo più a ritrovare il sentiero a causa del sopraggiungere del buio. Durante tutta la fase dei soccorsi è rimasto costantemente in contatto con la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco.

Grazie al recupero delle coordinate della posizione del disperso, la Sala Operativa ha immediatamente attivato la squadra del Distaccamento di Monasterace e una pattuglia dei Carabinieri di Stilo. Contestualmente veniva allertato anche il Soccorso Alpino per il supporto alle operazioni.

Alle ore 22:05 circa, la persona è stata individuata e raggiunta dai Vigili del Fuoco congiuntamente ai Carabinieri in località Monte Consolino, nei pressi del Castello Normanno di Stilo.

Il 32enne, in buone condizioni di salute, è stato successivamente accompagnato in zona sicura.