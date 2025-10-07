Occhiuto sbaraglia Tridico. Ecco gli eletti al consiglio regionale della Calabria

Ecco gli eletti in Calabria in consiglio regionale

Forza Italia

Gallo Gianluca. 30.165

Straface pasqualina 13.363

Santoianni Elisabetta. 10.661

Ferrari Sergio. 12.134

Polimeni marco. 8.831

CIRILLO SALVATORE. 19.225

GIANNETTA DOMENICO 10.452

Occhiuto Presidente

Caputo Pierluigi. 14.791

Succurro Rosaria. 12.201

Iona’ Emanuele. 6.833

CRINO’ GIACOMO PIETRO. 9.036

Fratelli d’Italia

Brutto Angelo. 8.702

De Francesco Luciana 6.542

MONTUORO ANTONIO 11.920

CALABRESE GIOVANNI 11.351

Lega

Greco Orlandino. 5.154

MANCUSO FILIPPO. 12.130

MATTIANI GIUSEPPE. 12.619

Noi Moderati

Rosa Riccardo. 1.195

PITARO VITO. 11.995

Partito Democratico

Madeo rosellina. 6.719

ALECCI ERNESTO FRANCESCO 12.591

RANUCCIO GIUSEPPE. 10.638

FALCOMATÀ GIUSEPPE. 10.341

Tridico Presidente

Laghi Ferdinando. 5.194

BRUNO VINCENZO DETTO ENZO. 2.728

Movimento 5 stelle

Scutella’ Elisa. 7.164

Democratici Progressisti

De Cicco Francesco. 6.076

Casa Riformista

Greco Filomena 6.670

Venti seggi alla coalizione vincente di centrodestra, nove seggi al centrosinistra. E’ questa la distribuzione dei seggi in Consiglio regionale secondo l’elaborazione del ministero dell’Interno apparsa sul portale Eligendo al termine dello scrutinio delle Regionali in Calabria. In particolare, dei 20 seggi che sarebbero assegnati alla coalizione che ha vinto con il candidato governatore Roberto Occhiuto 7 ne andrebbero a Forza Italia, 4 rispettivamente a Occhiuto Presidente e Fratelli d’Italia, 3 alla Lega e 2 a Noi Moderati. Per quanto riguarda quella che sarà l’opposizione di centrosinistra secondo l’elaborazione del Viminale 4 seggi andrebbero al Pd, 2 alla lista Tridico Presidente, 1 rispettivamente al Movimento 5 Stelle, ai Democratici Progressisti e alla Casa Riformista. Vanno poi aggiunti i seggi del candidato presidente vincente – Roberto Occhiuto – e del candidato presidente perdente – Pasquale Tridico.