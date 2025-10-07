Approdo Calabria

Occhiuto sbaraglia Tridico. Ecco gli eletti al consiglio regionale della Calabria

Ott 07, 2025

Ecco gli eletti in Calabria in consiglio regionale
Forza Italia
Gallo Gianluca.           30.165
Straface pasqualina   13.363
Santoianni Elisabetta. 10.661
Ferrari Sergio.                      12.134
Polimeni marco.                  8.831
CIRILLO SALVATORE.       19.225
GIANNETTA DOMENICO   10.452

Occhiuto Presidente
Caputo Pierluigi.  14.791
Succurro Rosaria. 12.201
Iona’ Emanuele.            6.833
CRINO’ GIACOMO PIETRO. 9.036

Fratelli d’Italia

Brutto Angelo.                8.702
De Francesco Luciana    6.542
MONTUORO ANTONIO        11.920
CALABRESE GIOVANNI     11.351

Lega

Greco Orlandino.    5.154
MANCUSO FILIPPO.       12.130
MATTIANI GIUSEPPE.  12.619

Noi Moderati

Rosa Riccardo.    1.195
PITARO VITO.               11.995

Partito Democratico

Madeo rosellina.  6.719
ALECCI ERNESTO FRANCESCO 12.591
RANUCCIO GIUSEPPE.                 10.638
FALCOMATÀ GIUSEPPE.               10.341

Tridico Presidente

Laghi Ferdinando.  5.194
BRUNO VINCENZO DETTO ENZO. 2.728

Movimento 5 stelle

Scutella’ Elisa.      7.164

Democratici Progressisti

De Cicco Francesco. 6.076

Casa Riformista

Greco Filomena    6.670

Venti seggi alla coalizione vincente di centrodestra, nove seggi al centrosinistra. E’ questa la distribuzione dei seggi in Consiglio regionale secondo l’elaborazione del ministero dell’Interno apparsa sul portale Eligendo al termine dello scrutinio delle Regionali in Calabria. In particolare, dei 20 seggi che sarebbero assegnati alla coalizione che ha vinto con il candidato governatore Roberto Occhiuto 7 ne andrebbero a Forza Italia, 4 rispettivamente a Occhiuto Presidente e Fratelli d’Italia, 3 alla Lega e 2 a Noi Moderati. Per quanto riguarda quella che sarà l’opposizione di centrosinistra secondo l’elaborazione del Viminale 4 seggi andrebbero al Pd, 2 alla lista Tridico Presidente, 1 rispettivamente al Movimento 5 Stelle, ai Democratici Progressisti e alla Casa Riformista. Vanno poi aggiunti i seggi del candidato presidente vincente – Roberto Occhiuto – e del candidato presidente perdente – Pasquale Tridico. 

