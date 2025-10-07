Occhiuto sbaraglia Tridico. Ecco gli eletti al consiglio regionale della Calabria
Ott 07, 2025 - redazione
Ecco gli eletti in Calabria in consiglio regionale
Forza Italia
Gallo Gianluca. 30.165
Straface pasqualina 13.363
Santoianni Elisabetta. 10.661
Ferrari Sergio. 12.134
Polimeni marco. 8.831
CIRILLO SALVATORE. 19.225
GIANNETTA DOMENICO 10.452
Occhiuto Presidente
Caputo Pierluigi. 14.791
Succurro Rosaria. 12.201
Iona’ Emanuele. 6.833
CRINO’ GIACOMO PIETRO. 9.036
Fratelli d’Italia
Brutto Angelo. 8.702
De Francesco Luciana 6.542
MONTUORO ANTONIO 11.920
CALABRESE GIOVANNI 11.351
Lega
Greco Orlandino. 5.154
MANCUSO FILIPPO. 12.130
MATTIANI GIUSEPPE. 12.619
Noi Moderati
Rosa Riccardo. 1.195
PITARO VITO. 11.995
Partito Democratico
Madeo rosellina. 6.719
ALECCI ERNESTO FRANCESCO 12.591
RANUCCIO GIUSEPPE. 10.638
FALCOMATÀ GIUSEPPE. 10.341
Tridico Presidente
Laghi Ferdinando. 5.194
BRUNO VINCENZO DETTO ENZO. 2.728
Movimento 5 stelle
Scutella’ Elisa. 7.164
Democratici Progressisti
De Cicco Francesco. 6.076
Casa Riformista
Greco Filomena 6.670
Venti seggi alla coalizione vincente di centrodestra, nove seggi al centrosinistra. E’ questa la distribuzione dei seggi in Consiglio regionale secondo l’elaborazione del ministero dell’Interno apparsa sul portale Eligendo al termine dello scrutinio delle Regionali in Calabria. In particolare, dei 20 seggi che sarebbero assegnati alla coalizione che ha vinto con il candidato governatore Roberto Occhiuto 7 ne andrebbero a Forza Italia, 4 rispettivamente a Occhiuto Presidente e Fratelli d’Italia, 3 alla Lega e 2 a Noi Moderati. Per quanto riguarda quella che sarà l’opposizione di centrosinistra secondo l’elaborazione del Viminale 4 seggi andrebbero al Pd, 2 alla lista Tridico Presidente, 1 rispettivamente al Movimento 5 Stelle, ai Democratici Progressisti e alla Casa Riformista. Vanno poi aggiunti i seggi del candidato presidente vincente – Roberto Occhiuto – e del candidato presidente perdente – Pasquale Tridico.