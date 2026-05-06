Molochio, Mustica: “sui tributi non facciamo confusione “

La redazione di Approdo Calabria intende precisare che il contenuto in oggetto non costituisce un articolo inviato dal Sindaco Marco Caruso, bensì una valutazione autonoma e indipendente della stessa redazione.

Nel suddetto contributo è stata affrontata la tematica della definizione agevolata, accompagnata da una specifica richiesta rivolta all’Amministrazione comunale: si sollecita, infatti, un intervento volto a garantire una maggiore tutela delle fasce sociali più deboli in relazione alle attività svolte dalle società di recupero crediti.

Tali società operano non solo nel territorio locale, ma anche in numerosi altri comuni, applicando criteri tariffari e condizioni economiche ritenute particolarmente onerose.

La redazione ribadisce pertanto l’importanza di adottare misure idonee a contemperare le esigenze di riscossione con la salvaguardia dei cittadini in condizioni di maggiore fragilità economica.

LA REDAZIONE DI APPRODO CALABRIA

Spett.le Redazione,

con riferimento all’articolo da Voi pubblicato relativo alla cosiddetta “definizione agevolata” nel Comune di Molochio, si ritiene necessario intervenire per rettificare alcune informazioni inesatte che rischiano di generare confusione tra i cittadini.

Il Comune di Molochio ha effettivamente aderito alla procedura di definizione agevolata (c.d. “rottamazione quinques”), con scadenza fissata al 31/05/2026. Tuttavia, è necessario chiarire che tale misura produce effetti ben precisi stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare, non risulta che il Sindaco abbia disposto alcun blocco delle attività di recupero crediti affidate alla società Aerea. Non esiste, infatti, alcun provvedimento amministrativo in tal senso, né il Sindaco ha la facoltà di disporre autonomamente la sospensione generalizzata delle procedure esecutive.

La sospensione delle attività esecutive — quali, ad esempio, il blocco dei conti correnti o i fermi amministrativi — è già prevista per legge esclusivamente per i contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata e limitatamente ai tributi che rientrano in tale procedura.

Ne consegue che la società Aerea continuerà regolarmente le attività di recupero nei confronti dei cittadini morosi per tutte le posizioni non incluse nella definizione agevolata. Non vi è stata, pertanto, alcuna revoca dell’incarico né alcun blocco generalizzato delle attività di riscossione.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia inoltre che, negli anni passati, non risultano adottate misure strutturali da parte dell’Amministrazione comunale volte a mitigare l’impatto del caro energia, del caro carburante e dell’aumento generale del costo della vita a sostegno delle famiglie in difficoltà . Ed infine si vuole evidenziare che l’articolo in questione risulti poco corretto e potenzialmente fuorviante, soprattutto in un periodo delicato quale quello della campagna elettorale, in cui una informazione precisa e rigorosa è fondamentale per garantire ai cittadini una corretta comprensione dei fatti.

Si chiede pertanto la pubblicazione della presente rettifica, al fine di ristabilire una rappresentazione veritiera della situazione ed evitare interpretazioni distorte su un tema di rilevante interesse pubblico.

Cordialmente

Il gruppo politico candidato alle comunali di Molochio ” MOLOCHIO C’E'”

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