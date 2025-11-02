Mimmo Tallini, attacca frontalmente Roberto Occhiuto dopo la nascita della mega azienda sanitaria di 800 posti. Ecco l’opinione del giornalista e scrittore Giuseppe Romeo

La mia risposta perché, veramente, c’è un limite a tutto anche alle lamentele.

“Bellissimo… Una Calabria a una due tre cinque velocità e lontana dal resto del mondo… Che dire? Gentilissimo signor Tallini, non è Reggio contro Catanzaro contro Cosenza è che la Calabria è così. Ognuno va dove vuole, gestisce il potere come si crede senza pianificazione, progettazione e distribuzione dei servizi… Una regione che ha TRE Rettorati, neanche il Piemonte per un numero di abitanti che non arriva a due milioni, alcune facoltà duplicate e senza impatto sul territorio e che considera eccellenze ciò che nell’altrove italico è normalità. La sanità è un problema di TUTTI i calabresi e se la scelta per medicina è stata Catanzaro, giusto o sbagliato che fosse in passato, oggi andrebbe potenziata in termini di aumento del numero di iscritti, di ospitalità residenziale per gli studenti e di aumento dei posti letto per le degenze, mentre alle altre due grandi province affidare capacità formativa secondo uno schema per poli accademici per ambiti. Ma il termine razionalizzazione è un termine sconosciuto come gli altri. Continuerete a lamentarvi in futuro e nulla cambierà. Il vostro problema è un provincialismo disarmante e una classe politica da dx a sx autoreplicante. Però avete tre sottosegretari, esteri, interno e mi pare attività produttive… Oltre a europarlamentari di chiara visione. Auguri.”