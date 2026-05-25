Mimmo Romeo è il nuovo sindaco di Taurianova. Vince al fotofinish su Roy Biasi

Le elezioni amministrative segnano un cambio di guida a Taurianova, dove Romeo torna alla carica di sindaco dopo le precedenti esperienze alla guida della città.

La sfida elettorale si è decisa sul filo di lana: appena 62 voti hanno infatti separato i candidati, in un confronto che ha visto sconfitto il sindaco uscente Biasi

Accanto al risultato principale, emerge anche l’affermazione di Loprete, capace di raccogliere quasi 1.200 preferenze, confermandosi una presenza significativa nel panorama politico locale.

Il ritorno di Romeo rappresenta il segnale di una comunità che ha scelto di affidarsi nuovamente a un volto già conosciuto, premiando esperienza e continuità in una tornata elettorale particolarmente combattuta.