Palmi, Giovanni Calabria è il nuovo sindaco

Le elezioni amministrative segnano un cambio di guida a Taurianova, dove Romeo torna alla carica di sindaco dopo le precedenti esperienze alla guida della città. La sfida elettorale si è decisa sul filo di lana: appena 62 voti hanno infatti separato i candidati, in un confronto che ha visto sconfitto il sindaco uscente BiasiAccanto al […]