Ciccio Cannizzaro è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. Con quasi il 70% straccia tutti

Il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro ha vinto le elezioni comunali a Reggio Calabria al primo turno, con oltre il 60 per cento dei voti, molto sopra il suo sfidante di centrosinistra Domenico Battaglia, fermo sotto il 25. Reggio torna così a una giunta di destra dopo quasi dodici anni di amministrazione di centrosinistra.

Cannizzaro ha 43 anni ed è nato a Reggio Calabria. In città è conosciuto come “Ciccio”. Ha cominciato a fare politica nel 2005, a poco più di vent’anni, come consigliere comunale di Santo Stefano in Aspromonte, un paese di circa mille abitanti sui monti vicino alla città. Da lì è passato al consiglio provinciale, poi alla Camera: eletto per la prima volta nel 2018 nel collegio uninominale di Gioia Tauro, è stato riconfermato nel 2022. È vicepresidente del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera. Dal dicembre del 2023 è coordinatore regionale del partito in Calabria, una nomina arrivata mentre la Regione è guidata da un altro esponente di Forza Italia, Roberto Occhiuto.

A sostenere la sua candidatura c’erano undici liste: oltre a Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e l’Udc, c’era anche Azione di Carlo Calenda, che a livello nazionale sta all’opposizione. I tre sfidanti erano Domenico Battaglia, del Partito Democratico, sindaco facente funzioni dopo le dimissioni di Giuseppe Falcomatà, eletto in consiglio regionale; Eduardo Lamberti Castronuovo, medico e imprenditore della sanità, sostenuto da liste civiche; e Saverio Pazzano, insegnante e consigliere comunale uscente, candidato di una lista civica di sinistra. Il Movimento 5 Stelle non ha presentato una propria lista.

TILDE MINASI

Elezioni Reggio Calabria, Senatrice Minasi (Lega): “Vittoria storica con il centrodestra al 70%, finisce il disastro della sinistra lungo 12 anni”

REGGIO CALABRIA, 25 MAGGIO 2026 – «Straordinario trionfo di Francesco Cannizzaro, eletto Sindaco di Reggio Calabria con una percentuale plebiscitaria che sfiora il 70% dei consensi, un risultato eccezionale che segna una vera e propria svolta storica per la nostra città!».

La Senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, commenta con queste parole entusiaste, a caldo, il risultato delle elezioni comunali a Reggio Calabria. E prosegue:

«Francesco Cannizzaro ha ottenuto un successo straordinario, una vittoria netta e inequivocabile che dimostra la grandissima voglia di riscatto dei reggini. Dopo ben 12 anni, Reggio Calabria torna finalmente alla guida del centrodestra. Si chiude ufficialmente una delle pagine più buie per il nostro territorio: i cittadini hanno scelto di voltare pagina, lasciandosi alle spalle il disastro politico e amministrativo della sinistra targata Falcomatà, che ha paralizzato e mortificato la città troppo a lungo.

Ci tengo a sottolineare ed evidenziare – dice ancora la parlamentare – che questa è un’eccezionale vittoria di Francesco Cannizzaro, ma è anche il successo di tutto il centrodestra. Una coalizione che, correndo unita e compatta, sta dimostrando concretamente di saper dare grandi e ottimi risultati, confermando un trend vincente sia a livello regionale che a livello nazionale.

Guardando in casa nostra, la Lega – continua Minasi – dai seggi stanno arrivando indicazioni decisamente buone e confortanti per il nostro partito. Attendiamo la giornata di domani per entrare nel dettaglio ed esprimere ogni commento definitivo sull’esito complessivo delle liste, dato che lo spoglio è ancora in corso. Ma intanto ci godiamo la grandissima vittoria di Cannizzaro e lo straordinario traguardo di tutta la coalizione unita.

Da oggi comincia una nuova era per Reggio Calabria, che tornerà a occupare il ruolo centrale e strategico che merita.

Buon lavoro a Francesco – conclude Minasi – la Lega e tutto il centrodestra saranno al suo fianco per far risorgere la nostra splendida città».

Reggio Calabria. Ferrante, Straordinario risultato Cannizzaro, proposta Fi vincente

“Le mie congratulazioni al nuovo sindaco di Reggio Calabria, l’amico Francesco Cannizzaro, per lo straordinario risultato ottenuto strappando la città dopo un decennio di governo delle sinistre. Sono certo che Cannizzaro saprà guidare l’amministrazione con equilibrio, determinazione ed innovativa capacità amministrativa, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e il rilancio della città. Nell’augurare buon lavoro a Cannizzaro, esprimo fin d’ora la piena disponibilità alla collaborazione istituzionale per lo sviluppo e la crescita di Reggio Calabria. Forza Italia conquista un altro sindaco e rafforza la sua presenza nei territori, nel segno della fiducia dei cittadini nella nostra classe dirigente e nella nostra proposta politica che risulta ancora una volta vincente. Il centrodestra è altresì in testa a Venezia, dove la sinistra cantava già vittoria, ad Arezzo, a Lecco ed in tanti altri comuni, confermando una tendenza decisamente positiva”.’ Lo afferma il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Mit.

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE SALVATORE CIRILLO

Cannizzaro sindaco di Reggio, Cirillo: «Vittoria schiacciante, i reggini hanno scelto il cambiamento»

«Quella di Francesco Cannizzaro è una vittoria schiacciante, netta, inequivocabile. È il risultato di anni di lavoro concreto per Reggio Calabria. I tanti emendamenti portati a favore della città da parlamentare, l’attenzione costante per il territorio e la credibilità di una proposta politica seria hanno trovato oggi una risposta forte, chiara e convinta da parte dei cittadini».

Così Salvatore Cirillo, presidente del Consiglio regionale della Calabria.

«Questo risultato – prosegue Cirillo – nasce anche dal buon governo della Regione Calabria guidata dal presidente Roberto Occhiuto. I frutti si vedono: a Reggio Calabria si respira aria nuova, si respira entusiasmo, si respira voglia di riscatto. Dopo dodici anni di malgoverno del centrosinistra, i reggini hanno scelto il cambiamento».

«Oggi è un momento di festa per tutto il centrodestra. Lo è per Francesco Cannizzaro, che saprà fare bene anche da sindaco della città più grande della Calabria. Lo è per il presidente Roberto Occhiuto. Lo è per me, per tutti noi che abbiamo creduto fin dall’inizio in questo percorso. Il legame personale che mi unisce a Francesco rende questa emozione ancora più forte, ma questa è prima di tutto una vittoria politica, una vittoria di squadra e, soprattutto, una vittoria di Reggio Calabria. Una città che ha scelto di voltare pagina e che oggi affida al centrodestra una grande responsabilità: trasformare la fiducia ricevuta in governo, risultati e risposte concrete».

«Da domani – conclude Cirillo – bisognerà mettersi subito al lavoro. Francesco Cannizzaro saprà guidare Reggio Calabria con passione, responsabilità e concretezza. Da Reggio deve partire quella svolta che Ciccio ha sempre voluto per la sua città e per tutto il territorio metropolitano».