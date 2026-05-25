Elezioni a Molochio, confermato il sindaco Caruso con il 65%. Esce sconfitto l’ex braccio destro Mustica
Mag 25, 2026 - redazione
Si è concluso lo scrutinio a Molochio, comune situato alle pendici dell’Aspromonte. Il responso delle urne ha premiato la continuità, confermando la fiducia verso l’amministrazione uscente con un margine di voti ben definito.
Secondo mandato per Marco Giuseppe Caruso e la lista “Primavera”
Il sindaco uscente Marco Giuseppe Caruso conquista la riconferma alla guida del Comune. Sostenuto dalla lista civica “Primavera”, Caruso ha ottenuto il 65,83% delle preferenze, raggiungendo quota 1.000 voti tondi. Questa netta affermazione assicura alla compagine vincitrice una maggioranza solida all’interno del consiglio comunale.