Elezioni a Molochio, confermato il sindaco Caruso con il 65%. Esce sconfitto l’ex braccio destro Mustica

È Antonino Taverniti il nuovo Sindaco di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia.Comune delicato e attenzionato, sotto le luci e i riflettori, ma ha dato grande esempio di competizione forte e sana.Taverniti, con uno scarto di 22 preferenze sull’avversario Costantino Luzza, e ancora di 50 voti di distacco da Giovanni Muzzupappa, si porta dentro in […]