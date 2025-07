Mimmo Gangemi ospite di “Taurianova Legge” per la prima nazionale di “A Me La Gloria”

Torna a Taurianova lo scrittore Mimmo Gangemi, questa volta per la prima nazionale della sua ultima fatica letteraria: “A Me La Gloria”. Edito da Solferino, il nuovo romanzo dell’autore della “Signora di Ellis Island” sarà al centro di una delle conversazioni seriali previste nell’ambito di Taurianova Legge, il cartellone di approfondimenti culturali proposto per il 7° anno su iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roy Biasi. L’appuntamento con lo scrittore di Santa Cristina d’Aspromonte, più volte protagonista nell’anno di Taurianova Capitale del Libro – sia come relatore, sia come autore di libri – è per sabato 5 luglio alle 21.30. Gangemi, nel gradevole salotto preparato nell’area antistante la biblioteca “Antonio Renda”, in via XX Settembre, dialogherà con un’altra protagonista delle manifestazioni culturali taurianovesi, l’avvocata Francesca Orefice. Si annuncia plurima l’occasione propiziata da un dialogo intessuto certamente a partire dalla significativa scelta dell’autore di descrivere il tormentato amore tra Edda Mussolini e Galeazzo Ciano, con la caduta del Fascismo a fare da sfondo. Un libro che, oltre al piacere di tuffarsi nella scrittura di un romanziere mai banale, permette la lettura di grandi fatti storici, attraverso lo scandaglio di piccole storie personali che li subiscono, formula che renderà ancora più accattivante la scelta di un debutto nazionale in una cittadina calabrese che ormai ha ampiamente legato la sua identità alle proposte culturali originali che sa ideare. La serata, introdotta dall’intervento dell’assessore alla Cultura, Maria Fedele, è organizzata in collaborazione con la libreria P.G. Frassati.