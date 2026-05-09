Mimmo Cavallaro con il suo nuovo videoclip “Nchianu a gozza”. VIDEO

Un confronto lungo, uno scambio vivace di idee, costruito attorno ai problemi quotidiani della città e alle prospettive future di Palmi. Nella sede del Circolo Sociale ArciChicchi di via Affaccio il candidato Francesco Cardone ha incontrato associazioni e residenti del quartiere Affaccio in una serata che ha alternato riflessioni politiche, domande dirette e approfondimenti sui […]