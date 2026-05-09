Gioia Tauro, insediamento commissione d’Accesso, intervista di Graziano Tomarchio all’ex prefetto Reppucci. VIDEO
Mag 09, 2026 - redazione
Riflettori accesi sul Comune di Gioia Tauro. Dopo l’insediamento della Commissione d’Accesso, la politica locale cerca risposte e si affida all’esperienza. GrazianoTomarchio ha incontrato l’ex Prefetto Antonio Reppucci: un confronto non casuale, visto il passato di Reppucci proprio all’interno di commissioni d’inchiesta. Si cerca di capire quali scenari si aprono ora per l’ente pianigiano.