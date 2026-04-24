Melicucca’, Enzo Oliverio si ricandida a sindaco. Ecco la lista

Oliverio enzo ha presentato la sua lista “lista civica insieme per il futuro” a Melicuccà puntando nei giovani con l’ausilio di componenti con esperienza polititica.

Oliverio insieme alla sua squadra crede che una comunità si costruisca con ascolto, confronto e lavoro di squadra.

Volti, idee e competenze uniti da un unico obiettivo: il bene del nostro borgo.

Perché il futuro non è di uno solo. È di tutti.

In questi cinque anni di amministrazione abbiamo ricucito un profondo strappo sociale, causato da anni di indifferenza.

Abbiamo ricostituito la Pro Loco e dato all’AVIS una sede adeguata al prezioso servizio che svolge, garantendo pieno supporto e attenzione.

Abbiamo restituito valore alla nostra identità, trasformando il borgo: più curato, più vivibile, più dinamico e resiliente.

Da “paese della discarica” siamo diventati il paese della poesia, della musica e della cultura.

Un cambiamento riconosciuto ed elogiato anche dalla stampa nazionale.

Oggi il nostro borgo è conosciuto e apprezzato anche oltre i confini nazionali.

Vogliamo continuare su questa strada, con una squadra nuova, competente e di qualità, per realizzare i progetti già avviati:

Palazzo Capua, il complesso storico delle Grotte di Sant’Elia, le scuole — che diventeranno tra le più moderne della Calabria — il rinnovamento del cimitero e il terzo lotto di Rione Santa Maria.

C’è ancora molto da fare.

Ma noi siamo la squadra del fare, non delle parole: persone che si sporcano le mani e non si tirano mai indietro.

La scelta è chiara:

andare avanti, verso il futuro.

[24/04, 22:09] Loi: Oliverio Vincenzo

Sindaco

Giuseppe Antonio Germanò

Maria Teresa Battaglia

Alessia Ligato

Maria Teresa Carbone

Mario Napoli

Filomena Parisio

Antonio Cammareri

Rosario Martino

Giovanni Costa

Vincenzo Maceri