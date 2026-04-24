Melicucca’, Enzo Oliverio si ricandida a sindaco. Ecco la lista

Oliverio enzo ha presentato la sua lista “lista civica insieme per il futuro” a Melicuccà puntando nei giovani con l’ausilio di componenti con esperienza polititica.
Oliverio insieme alla sua squadra crede che una comunità si costruisca con ascolto, confronto e lavoro di squadra.
Volti, idee e competenze uniti da un unico obiettivo: il bene del nostro borgo.
Perché il futuro non è di uno solo. È di tutti.
In questi cinque anni di amministrazione abbiamo ricucito un profondo strappo sociale, causato da anni di indifferenza.
Abbiamo ricostituito la Pro Loco e dato all’AVIS una sede adeguata al prezioso servizio che svolge, garantendo pieno supporto e attenzione.
Abbiamo restituito valore alla nostra identità, trasformando il borgo: più curato, più vivibile, più dinamico e resiliente.
Da “paese della discarica” siamo diventati il paese della poesia, della musica e della cultura.
Un cambiamento riconosciuto ed elogiato anche dalla stampa nazionale.
Oggi il nostro borgo è conosciuto e apprezzato anche oltre i confini nazionali.
Vogliamo continuare su questa strada, con una squadra nuova, competente e di qualità, per realizzare i progetti già avviati:
Palazzo Capua, il complesso storico delle Grotte di Sant’Elia, le scuole — che diventeranno tra le più moderne della Calabria — il rinnovamento del cimitero e il terzo lotto di Rione Santa Maria.
C’è ancora molto da fare.
Ma noi siamo la squadra del fare, non delle parole: persone che si sporcano le mani e non si tirano mai indietro.
La scelta è chiara:
andare avanti, verso il futuro.
[24/04, 22:09] Loi: Oliverio Vincenzo
Sindaco
Giuseppe Antonio Germanò
Maria Teresa Battaglia
Alessia Ligato
Maria Teresa Carbone
Mario Napoli
Filomena Parisio
Antonio Cammareri
Rosario Martino
Giovanni Costa
Vincenzo Maceri