Matteo Lettieri mantiene la parola: subito al lavoro per il rilancio del PD cosentino

Programmati per la prossima settimana una serie di incontri con consiglieri provinciali e regionali, sindaci e amministratori dem. Dalla teoria ai fatti: partono le iniziative concrete per il rinnovamento

A pochi giorni dal suo insediamento come segretario provinciale del Partito Democratico di Cosenza, Matteo Lettieri dimostra che alle parole seguono immediatamente i fatti. Il neo-segretario ha intenzione di convocare per la prossima settimana una serie di incontri che rappresentano il primo passo concreto verso il rinnovamento annunciato. “Non c’è tempo da perdere – dichiara Lettieri –. Ho promesso un PD nuovo, vicino ai territori e capace di essere protagonista nel panorama politico calabrese e nazionale. Le parole pronunciate al mio insediamento non erano solo dichiarazioni di intenti, ma impegni precisi che intendo mantenere con la massima determinazione”.

Incontri strategici per il futuro della Calabria

Saranno convocati agli incontri i consiglieri provinciali del PD, i sindaci del Partito Democratico, gli amministratori locali vicini al PD e i consiglieri regionali PD eletti nella provincia di Cosenza. E saranno l’occasione per raccogliere le esperienze, le priorità e le proposte di chi è quotidianamente impegnato nelle istituzioni locali e regionali.

“Vogliamo mettere a sistema le competenze, le esperienze e le visioni di chi ogni giorno è in prima linea sui territori – spiega il segretario provinciale –. Per costruire una strategia comune che parta dalle reali esigenze dei cittadini e che sia in grado di dare risposte concrete ai problemi della nostra provincia. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo – afferma –. La Calabria ha bisogno di un PD che sappia muoversi velocemente, che sia reattivo e che abbia la capacità di anticipare i tempi piuttosto che rincorrerli”.

Agenda strategica: dal Pnrr alle infrastrutture

Tra i temi che saranno affrontati durante l’incontro:

– Utilizzo strategico delle risorse del Pnrr “Le risorse ci sono ma rischiano di andare perdute per l’inerzia della Regione Calabria. Dobbiamo essere noi a proporre progetti concreti e realizzabili”;

– Rilancio delle infrastrutture “Dalla questione dell’alta velocità alle strade provinciali, dalle connessioni digitali ai trasporti pubblici: serve un piano integrato”;

– Sanità territoriale “Occorre ripensare il sistema sanitario per garantire un servizio più efficiente e vicino alle esigenze della popolazione”;

– Sviluppo economico e occupazione “Serve una strategia condivisa per trattenere i nostri giovani e creare opportunità di lavoro qualificato”;

Coesione del gruppo dirigente PD “Dobbiamo ricostruire una classe dirigente unita, competente e rappresentativa di tutti i territori”.

Metodo partecipativo e trasparenza

“Questi incontri rappresentano il primo esempio concreto del nuovo metodo che vogliamo adottare – evidenzia Lettieri –. Decisioni condivise, trasparenza nei processi, coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali. Non più decisioni calate dall’alto, ma strategie costruite dal basso con il contributo di chi conosce davvero i problemi dei territori”.

Segnale forte al territorio

“Questo è solo l’inizio – conclude Matteo Lettieri –. Nei prossimi mesi vedrete un PD completamente nuovo: più presente sui territori, più vicino ai cittadini, più incisivo nelle proposte. Un PD che sa fare squadra e che ha l’ambizione di tornare a essere protagonista del futuro della provincia di Cosenza e della Calabria. Di tornare tra la gente, un obiettivo che intendiamo perseguire con la massima determinazione”.